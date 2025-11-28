El Pleno aprueba la cesión al Gobierno Vasco de la parcela anexa al Instituto Bidasoa

Tras aprobar en pleno a primera hora de este viernes la cesión gratuita al Gobierno Vasco del solar situado en la calle Alberto Larzabal 1, ... para la ampliación de las instalaciones del CIFFP Bidasoa, la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, y la alcaldesa Cristina Laborda han ofrecido al mediodía una rueda de prensa en la que han valorado el paso que se ha dado con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Laborda ha destacado que el centro «está unido a la historia de la ciudad, a la que ha hecho crecer a nivel formativo y en el ámbito del empleo». La primera edil ha recordado el dato que sitúa a Irun entre las diez primeras ciudades de más de 50.000 habitantes más industrializadas del estado, para apuntar después que «el instituto de formación profesional da una respuesta clara al interés de las empresas de la ciudad y de toda la comarca y el territorio».

La alcaldesa ha subrayado que el centro educativo ha permitido a la ciudadanía acceder a «una muy buena formación para tener después empleos de calidad» y que con la ampliación del instituto se busca «seguir innovando, mejorar la oferta educativa y seguir transformando la sociedad irunesa».

Por su parte, la consejera de Educación del Gobierno Vasco ha calificado como «una gran noticia» la cesión del terreno para acometer la ampliación del centro de formación profesional teniendo en cuenta que acoge a más de 400 alumnos y alumnas. Begoña López ha reconocido que ahora hay «trabajo por delante», haciendo referencia a una licitación del proyecto que llegará de la mano «de la comunidad educativa, atendiendo a sus intereses».

La consejera ha situado en el horizonte «de finales de 2026 la posibilidad de tener un proyecto licitado. Ya hemos hablado con el centro de sus necesidades pero hay que detallar y especificar mucho más», ha apuntado.

La cuestión sanitaria

Las necesidades sanitarias de la ciudad se han colado en la sesión plenaria de este viernes, que tenía como punto principal del orden del día la cesión de la citada parcela anexa al instituto Bidasoa. Ha sido el portavoz de Elkarrekin Podemos, David Nuño, el que ha comenzado explicando que «nos oponemos firmemente al proyecto del Gobierno Vasco, aprobado por PNV y PSE-EE, de cargarse el patio del centro educativo para construir un macroambulatorio que sustituya al actual del centro de Irun».

Por parte de EH Bildu, Mikel Mendibil consideró «motivo de alegría» la aprobación de cesión de la parcela pero aseguró que «no podemos olvidar las múltiples deudas que tiene el Gobierno Vasco con nuestra ciudadanía. Las más graves relacionadas con el sistema sanitario».

En el caso del Partido Popular, Iñigo Manrique se mostró «absolutamente de acuerdo» con la decisión que provocará a futuro la ampliación del Instituto Bidasoa, pero matizó que «llega tarde y con la mosca detrás de la oreja sobre el supuesto castigo al que nos está sometiendo la administración autonómica del Gobierno Vasco».

La concejala de Hacienda, Nuria Alzaga, ha explicado que «estamos cediendo esta parcela porque por fin llega la solicitud de cesión y el departamento de Educación ha pasado de las palabras a los hechos». En ese sentido, ha insistido en que «el departamento de Salud haga la misma solicitud y nos solicite la parcela de Oñaurre para poder seguir avanzando en el proyecto de construcción del tercer ambulatorio».

Por parte de EAJ-PNV, Gorka Álvarez, ha apuntado que «la sanidad es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía y ocupa a la consejería del Gobierno Vasco, que va cumpliendo poco a poco con sus compromisos para tratar de responder a las distintas necesidades que se dan en la comarca».

A continuación, Alzaga ha vuelto a tomar la palabra para indicar que «hay que acompañar las palabras con avances», recalcando que «estaría bien y es necesario que el departamento de salud nos pida mañana mismo la parcela de Oñaurre». En una última intervención, Álvarez ha contestado a la delegada que «sabes que están trabajando en ello. Se van a dar pasos en los próximos meses y esa petición se va a dar».