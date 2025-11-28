Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La alcaldesa Cristina Laborda y la consejera Begoña López, delante de la parcela cedida.

El Pleno aprueba la cesión al Gobierno Vasco de la parcela anexa al Instituto Bidasoa

La decisión, adoptada por unanimidad, permitirá acometer el proyecto de ampliación del centro de formación profesional

E. Prieto

Irun

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

Tras aprobar en pleno a primera hora de este viernes la cesión gratuita al Gobierno Vasco del solar situado en la calle Alberto Larzabal 1, ... para la ampliación de las instalaciones del CIFFP Bidasoa, la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, y la alcaldesa Cristina Laborda han ofrecido al mediodía una rueda de prensa en la que han valorado el paso que se ha dado con la unanimidad de todos los grupos políticos.

