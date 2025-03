El Pleno aprovechó un trámite ligado a la Ronda Sur para valorar la inversión foral en carreteras

Joana Ochoteco irun. Viernes, 28 de marzo 2025, 19:49 Comenta Compartir

El anuncio, esta semana, de que la Diputación Foral invertirá 50 millones de euros en las infraestructuras viarias de la comarca del Bidasoa sobrevoló el Pleno ordinario de marzo que se celebró ayer. El orden del día previo a la noticia ya incluía un punto en referencia a la Ronda Sur; concretamente, una modificación del Plan General que posibilitará su trazado. Se aprobó con el voto a favor de Socialistas, EAJ-PNV, Elkarrekin y Populares, y EH Bildu votó en contra.

La concejal Ane Unanue expuso las dudas de la coalición abertzale: señaló que la propia empresa que ha realizando esta modificación apunta a la conveniencia de un «estudio técnico riguroso» en lo que se refiere a «la prolongación de la Ronda Sur desde el entorno del cementerio hasta Behobia», y consideró precipitada esta modificación sin contar con todos los avales técnicos. Unanue cuestionó también la idoneidad de la rotonda que aparece en las infografías difundidas por la Diputación junto al edificio de Secundaria de Eguzkitza y la CEPA (Centro de Educación para Adultos): manifestó no apreciar sus beneficios, pero «sí que vemos a quién perjudica, y es a dos centros educativos».

Saldar una deuda histórica

Bajo esta argumentación, EH Bildu solicitó dejar el punto sobre la mesa. La alcaldesa, Cristina Laborda, sometió la cuestión a la consideración del Pleno y la Corporación votó mayoritariamente en contra. El delegado de Movilidad, Sergio Javier, intervino para matizar que el proyecto que se presentó el miércoles incluye «una serie de actuaciones que habrá que ratificar en un convenio y planificar los plazos». Defendió la conveniencia de «tener una visión global y no perderse en los detalles», ante lo que EH Bildu defendió que su postura se enmarca precisamente en una visión «con luces largas. No entendemos la urgencia de esta aprobación cuando no tenemos el mapa general perfectamente estudiado», subrayó Ane Unanue.

Así, salvo en el caso de la coalición abertzale, los demás grupos votaron a favor del punto relativo a la Ronda Sur, pero todos quisieron hacer una intervención al respecto: desde el Gobierno municipal, Sergio Javier apuntó al «déficit histórico» en las infraestructuras viarias de Irun «una deuda que, por fin, parece que empieza a saldarse». Mostró su satisfacción por el anuncio de la Diputación, pero quiso añadir que, respecto a este asunto, «tanto aquí como allá hemos visto a veces posicionamientos un poco peculiares».

«Mientras que en otras ciudades veíamos que se invierten millones y millones de euros para sus proyectos estratégicos, sus infraestructuras y sus variantes, aquí poco o nada», afirmó Sergio Javier. «No sé si es que el color de nuestra camiseta no les gusta. A mí me gusta combinar colores, creo que es bueno, sano; pero hay que tener claro siempre a qué escudo representas, tanto cuando juegas de local como cuando te toca hacerlo de visitante». Aseguró, no obstante, que la que se presenta ahora es «una oportunidad histórica para Irun», y que debe aprovecharse «con mucha lealtad institucional, y con mucha ambición de ciudad, con diálogo y consenso».

Críticas a la tardanza

Desde el grupo jeltzale, el concejal Carlos Martín Oronoz aseguró que el trámite plenario relativo a la Ronda Sur «cobra mucho más valor» tras el anuncio foral de esta semana. Esa inversión de 50 millones «es una gran noticia para Irun y un compromiso inequívoco de la Diputación con la ciudad y con la comarca. La Ronda Sur es uno de los proyectos estratégicos incluidos en el pacto de Gobierno, y por el que el PNV siempre ha apostado. No podemos hacer otra cosa que alegrarnos, y seguiremos colaborando con las instituciones para que esos proyectos se puedan realizar cuanto antes, ya que supondrán un antes y un después para el tráfico rodado» de la ciudad.

El portavoz de Elkarrekin Podemos, David Nuño, apuntó a que la inversión foral «llega tarde, pero tiene que llegar», y aseguró que «no se ha informado debidamente a los grupos de la oposición» sobre el asunto. Consideró que lo anunciado hasta ahora «deja en el aire muchísimos aspectos que tienen que dilucidarse. Estamos de acuerdo en la necesidad de realizar la Ronda Sur, el desdoblamiento de la variante», si bien este no está incluido en el proyecto, «y sobre todo, esa circunvalación de la ciudad que conecte todos los barrios y facilite el tráfico y la movilidad en Irun».

Desde el grupo Popular el portavoz, Iñigo Manrique se alegró por «el desbloqueo de la inversión en infraestructuras para Irun», si bien reiteró el mensaje de que «llega muy tarde». Manrique manifestó su impresión de que el anuncio foral está «supeditado a ostentar delegaciones o cuotas de poder. Podría decirse que no han soltado los millones hasta que no han visto los sillones, si me permiten el pareado. Pero bienvenido sea todo lo que sea pensar en Irun, porque los intereses de los iruneses se defienden llueva, nieve, o truene».