El plazo para pedir invitaciones para las sesiones de cine navideñas está abierto desde hoy

A partir de las 15.30 de hoy, martes, se abre el plazo para solicitar invitaciones a las dos sesiones de cine programadas para las próximas navidades. Las citas son la proyección de 'Eduardo Manostijeras', dinamizada por Bizinema y Txikis del Bidasoa, y la sesión de cine adaptado familiar con la película 'Los exploradores'. Las entradas gratuitas están disponibles en la Oficina de Turismo de Luis Mariano y en irun.org/entradas.

La proyección de 'Eduardo Manostijeras' será el 28 de diciembre: esta cita combina el visionado de la película con una experiencia divertida. Los asistentes podrán disfrutar de una exposición de material del film y su director, Tim Burton, un photocall y sorteos, entre otras sorpresas.

La sesión de cine adaptado será el 3 de enero y ofrecerá un ambiente favorable para las personas con TEA u otras necesidades especiales: sin tráileres ni anuncios, se garantizarán una iluminación y sonidos tenues y la opción de salir de la proyección y acudir a un espacio de manualidades y dibujo.