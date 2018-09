El plazo de inscripción de los cursos de arqueología se abre el día 11 Se ofrecen dos horarios distintos, los martes por la tarde o los jueves por la mañana, y no es necesario tener conocimientos previos de la materia J. O. IRUN. Martes, 4 septiembre 2018, 00:25

Allá por 2001, en una sala del Centro Cultural Amaia, comenzaban su andadura los cursos de arqueología con una docena de participantes. Cerca de dos décadas después, la actividad inicia una nueva edición con ochenta plazas en cada uno de los dos turnos que ofrece. El período de inscripción estará abierto a partir del martes de la semana que viene, 11 de septiembre, y hasta completar las plazas disponibles.

«Se ha convertido en una actividad de éxito», afirmó María José Noain, que imparte el curso desde sus inicios. «El aforo siempre se completa, y suele haber lista de espera». Entre las claves del curso, Noain citó «el intentar que sea lo más didáctico posible y accesible a todo el mundo. Un museo no tiene ningún sentido si no hace una labor de divulgación y no funciona como puente entre sus colecciones y la ciudadanía, que son los verdaderos propietarios de ese patrimonio».

Este año, Roma

El título de esta edición del curso es 'Arqueología en Roma', que tendrá una primera parte hasta diciembre y una segunda en el año 2019. Los interesados en asistir tienen opción de apuntarse a las clases que se impartirán en dos turnos diferentes: los martes de 18.00 a 19.00 (con inicio el 2 de octubre) o los jueves de 11.00 a 12.00 (a partir del 27 de septiembre). El precio del curso es de 55 euros. Quienes quieran apuntarse pueden hacerlo presencialmente, acudiendo a las instalaciones del Museo Oiasso; o por teléfono, llamando al número 943 63 93 53.

La delegada de Cultura subrayó «el éxito y la buena acogida» que tienen estos cursos de arqueología. Eizaguirre recordó que «no se requiere de unos conocimientos previos para poder participar. Eso es muy importante, porque acerca al museo a diferentes tipos de público», concluyó la delegada.