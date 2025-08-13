El plazo del concurso de pintura Adour-Bidasoa se cierra el próximo día 21

El Ayuntamiento ha abierto las inscripciones para la convocatoria del Concurso de Pintura Adour-Bidasoa de este año. Podrán participar en el certamen los mayores ... de 18 años que traigan propuestas nuevas e inéditas al Centro Cultural Amaia antes del 21 de agosto.

El 12 de septiembre, en la zona expositiva del propio Amaia, se expondrá una selección de obras en una muestra que acogerá en su inauguración la entrega de galardones. En el certamen, organizado a través del servicio de Cultura del Ayuntamiento, no ni la vecindad ni la nacionalidad limitan la participación.

Cada candidato ha de presentar una obra original, de tema libre y que no haya sido previamente premiada en otro certamen. La obra deberá entregarse sin la firma del autor y con el título en el dorso de la misma. En este año, en el que el concurso alcanza su trigésima cuarta edición, el Adour-Bidasoa concederá un primer reconocimiento con una asignación de 2.500 euros, y dicha obra pasará a pertenecer y formar parte del patrimonio pictórico municipal.

Además, habrá otras distinciones: a los ganadores de los títulos Joven Artista y Premio Especial del Jurado, con 500 euros cada uno. A su vez, se otorgarán tres menciones honoríficas a aquellos participantes que hayan quedado finalistas. Esos galardones no serán, en ningún caso, acumulables. Más información sobre plazos y distinciones, así como las bases completas del concurso, se puede encontrar en la web municipal irun.org.