La plaza más grande de Irun deja de tener un uso provisional que ha durado años Vista de Juan Vollmer ayer por la mañana. Aún quedan algunos vehículos por retirar, pero la excavadora ya trabaja en la plaza. / F. DE LA HERA La reurbanización de Juan Vollmer era una obra muy esperada por los vecinos del barrio, si bien muchos temen que se incrementen las dificultades para aparcar JOANA OCHOTECO IRUN. Jueves, 17 enero 2019, 00:17

La semana pasada se valló el perímetro y, ayer, la excavadora comenzaba a trabajar en la plaza Juan Vollmer. Ha empezado una obra esperada por los vecinos del barrio, aunque no son pocos los que protestan porque la eliminación del parking provisional que acogía la plaza va a incrementar el problema del aparcamiento en Palmera Montero. Sobre las causas y las posibles soluciones, hay variedad de opiniones.

Antonio es vecino de la plaza y asegura que «hay coches que llevan meses aparcados en la rotonda, furgonetas de empresas que estacionan allí... Muchos de los vehículos no son de vecinos del barrio», asegura. Arantxa, también residente del barrio, dice que, en cualquier caso, «los vecinos que no contamos con garaje tenemos serios problemas para aparcar, y a partir de ahora irán a más».

La reurbanización de Juan Vollmer viene a rematar este barrio más de una década después de que se construyeran las primeras casas: al mismo tiempo que han comenzado las obras de la plaza, está a punto de terminar la construcción del último edificio de viviendas que la rodea.

VARIAS OPINIONES¿IMPLANTACIÓN DE LA OTA? «No es una solución, trasladará el problema de una zona a otra» «Que la pongan ya. Aquí aparcan muchos coches que no son del barrio» EL PROYECTO PARA LA PLAZA «Se desaprovecha mucho espacio en el que podrían hacerse aparcamientos» «Me parece una buena idea, aunque se ha retrasado un poco...»

En aproximadamente ocho meses, la plaza Juan Vollmer será un espacio de uso público que albergará zonas de juego infantiles, aparatos de gimnasia para mayores, un kiosco o elemento similar y un rocódromo. El planteamiento difiere en su configuración del previsto cuando comenzó a construirse el barrio, pero entonces también se planteaba un espacio sin aparcamientos: un vecino que compró su vivienda sobre plano, en uno de los primeros bloques que se construyeron, recuerda que «la empresa que se encargaba de gestionar la venta de los pisos, nos dijo que iba a ser como 'un pequeño oasis', que incluía un lago». El proyecto definitivo para plaza le parece a este vecino «una buena idea, aunque se ha retrasado un poco...».

El aparcamiento provisional de Palmera Montero no ha sido el primer espacio de estas características con el que ha contado el barrio: antes de la construcción del Centro Palmera Montero, este solar albergó durante años otra zona de aparcamiento, «que también acabó hecha un desastre», recuerda Antonio. Los vecinos también critican el estado en el que se encontraba hasta ahora el de Juan Vollmer: «era un barrizal, lleno de baches... La gente aparcaba en el perímetro y los coches se quedaban atascados, con las ruedas hundidas en el barro». «Mira, aunque nos quedemos sin ese sitio para aparcar, para tenerlo así mejor que lo quiten», conviene Arantxa.

Posibles soluciones

Pero Santi, también vecino de Palmera Montero, no lo ve tan claro: «es una faena que quiten tanto aparcamiento. No me parece mal que se haga un parque infantil, pero sí que se desaproveche tanto espacio». Teniendo en cuenta las dimensiones de la plaza, apunta, «se podría aprovechar para hacer también algo de aparcamiento, por ejemplo, en el perímetro de la plaza. Quitan un montón de plazas sin dar una solución».

Hay una alternativa que se lleva barajando ya desde 2013, cuando comenzaron las obras del Centro Palmera Montero, y que en los últimos meses está tomando cada vez más visos de convertirse en realidad: la implantación de la OTA en el barrio. Esta posibilidad genera diversidad de opiniones: «que la pongan ya. Aquí aparcan muchos coches que no son del barrio, y eso nos solucionaría el problema», afirma Antonio con rotundidad. Igual de convencido está Santi, pero en el sentido contrario: «la OTA es un engañabobos, no una solución. Si la ponen, lo que pasará es que se trasladará el problema de un lugar a otro. La gente tiene que seguir aparcando igualmente».

¿Existe alguna otra solución? El mismo vecino que recordaba el plan inicial previsto para la plaza plantea la opción de «un aparcamiento alternativo, como el que se hizo en la trasera de los bloques altos de la calle Arbesko Errota».

Se prevé que las obras se prolongen hasta el próximo verano cuando, por fin, Juan Vollmer abandonará su estado provisional y estrenará una reurbanización definitiva. Mientras duren los trabajos, el Ayuntamiento oferta bonos en el parking subterráneo del Centro Palmera Montero, por entre 50 y 70 euros al mes. Para más información se puede escribir a j.arrastua@muriasgrupo.com o llamar al 639 133 092.