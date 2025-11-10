La plantilla de Servicios de Txingudi lleva a cabo este lunes una jornada de movilizaciones

Los y las trabajadoras de Servicios de Txingudi están llevando a cabo este lunes una jornada de huelga y movilizaciones para denunciar «el bloqueo de ... las negociaciones y exigir a la empresa la puesta en marcha de una negociación sincera». Desde el sindicato ELA apuntan que «la negociación del convenio está bloqueada porque la empresa la vacía de contenido y no quiere hablar de salarios».

A primera hora, integrantes de la plantilla de Txinzer han llevado a cabo una asamblea y una concentración frente a las oficinas centrales, para después recorrer las calles de la ciudad en una caravana de coches y finalmente concentrarse en las oficinas de atención al público de la calle Juncal. Desde ELA se avanza que «las movilizaciones continuarán hasta que mejoren sus condiciones laborales». Hay convocadas jornadas de huelga para los días 18,19,25 y 26 de este mes.

Desde el sindicato explican que «antes del verano la plantilla inició movilizaciones porque la empresa estaba bloqueando y obstaculizando la negociación del convenio». Entre las peticiones que se encuentran sobre la mesa, «la recuperación del poder adquisitivo de los últimos años, incrementos salariales por encima del IPC para la vigencia del convenio, pluses, complementar las bajas al 100% sin condiciones, cláusulas para evitar que la empresa deje de aplicar el convenio, reivindicaciones relacionadas con horarios, calendarios, permisos y licencias, teletrabajo, equiparación de categorías equivalentes en tabla y limitación de la subcontratación», entre otras cuestiones.

ELA considera «muy grave lo ocurrido en la última mesa negociadora del 13 de junio» y exige a la empresa que lleve a cabo «una negociación con contenido, respetuosa y responsable con la plantilla» y que «impulsen dicha negociación a los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia».