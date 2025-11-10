Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores de Servicios de Txingudi concentrándose este lunes frente a la oficina de la calle Juncal. PRIETO
Irun

La plantilla de Servicios de Txingudi lleva a cabo este lunes una jornada de movilizaciones

  ·

Exigen a la empresa «una negociación con contenido, respetuosa y responsable con la plantilla»

E. Prieto

Irun

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

Los y las trabajadoras de Servicios de Txingudi están llevando a cabo este lunes una jornada de huelga y movilizaciones para denunciar «el bloqueo de ... las negociaciones y exigir a la empresa la puesta en marcha de una negociación sincera». Desde el sindicato ELA apuntan que «la negociación del convenio está bloqueada porque la empresa la vacía de contenido y no quiere hablar de salarios».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  5. 5 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  7. 7 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  8. 8 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La plantilla de Servicios de Txingudi lleva a cabo este lunes una jornada de movilizaciones

La plantilla de Servicios de Txingudi lleva a cabo este lunes una jornada de movilizaciones