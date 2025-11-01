La plantilla de Funeraria Irun protesta por «despidos y mala gestión» tras la venta a Enalta

IrunLa plantilla de Funeraria Irun protesta por «despidos y mala gestión» tras la venta a Enalta
I. M.
IRUN.
Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28
La plantilla de Funeraria Irun, la empresa que gestiona el Tanatorio Araso, ha iniciado movilizaciones. La empresa fue adquirida en julio por Enalta, «una empresa de Mapfre para la gestión de funerarias y tanatorios». La plantilla asegura que la gestión ha empeorado a todos los niveles desde entonces. También denuncia que se han producido dos despidos improcedentes y reclama la readmisión de ambas personas, así como una «negociación seria» para firmar un convenio de empresa «acorde al territorio». Esta semana se han concentrado ante una oficina de Mapfre en Irun.