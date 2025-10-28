Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Idoia Martín, Gorka Álvarez y Jaime Aperribay, acompañados por tres de los operarios que están llevando a cabo la plantación. OCHOTECO
Irun

25.000 plantas engalanarán Irun en la temporada de invierno

El área de Obras y Mantenimiento ha dado inicio a la plantación en parques, jardines y zonas verdes del núcleo urbano

Joana Ochoteco

Irun

Martes, 28 de octubre 2025, 13:12

Más de 25.000 plantas de flor engalanarán las zonas verdes del núcleo urbano de Irun durante la temporada de invierno. El área de Obras ... y Mantenimiento ha dado inicio a la plantación de ejemplares y está retirando las correspondientes a la temporada de primavera-verano. El delegado del área, Gorka Álvarez, ha explicado este martes el procedimiento que se está siguiendo y los detalles de la actuación: en el vivero municipal de Ibarla se han producido un total de 38.618 plantas, pero parte de este total «se mantendrá allí» para contar con existencias «en caso de que haya que hacer reposiciones». El delegado ha recordado que Gureak Berdea es la empresa encargada del mantenimiento, conservación y mejora de los parques y jardines de la ciudad.

