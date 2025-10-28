25.000 plantas engalanarán Irun en la temporada de invierno

Más de 25.000 plantas de flor engalanarán las zonas verdes del núcleo urbano de Irun durante la temporada de invierno. El área de Obras ... y Mantenimiento ha dado inicio a la plantación de ejemplares y está retirando las correspondientes a la temporada de primavera-verano. El delegado del área, Gorka Álvarez, ha explicado este martes el procedimiento que se está siguiendo y los detalles de la actuación: en el vivero municipal de Ibarla se han producido un total de 38.618 plantas, pero parte de este total «se mantendrá allí» para contar con existencias «en caso de que haya que hacer reposiciones». El delegado ha recordado que Gureak Berdea es la empresa encargada del mantenimiento, conservación y mejora de los parques y jardines de la ciudad.

Los ejemplares que van a decorar Irun los próximos meses son «tulipanes, anémonas, bocas de dragón, ciclámenes, amapolas, nomeolvides, prímulas, pensamientos y violetas. Florecerán a lo largo del invierno, no todas a la vez sino secuencialmente». La especie predominante será el nomeolvides, con 8.580 unidades, «que podremos ver en colores azul, blanco y rosa en muchos de los parterres de la ciudad», con los de San Juan, Luis Mariano o Zubimuxu. «Es una planta que tendrá su máxima floración a finales de invierno», ha concretado Álvarez. Las violetas «son la segunda especie en volumen», que en colores como «amarillo, naranja, rosa y azul» se dejarán ver en el entorno del Museo Oiasso, en la plaza San Juan y en las jardineras repartidas por toda la ciudad. En cuanto a colores, el blanco será el tono predominante en los macizos, con un 23% de plantas de este color que incluyen antirrhinum, amapolas, prímulas, violas y pensamientos.

El delegado ha subrayado ese característica de «kilómetro 0» de las plantas cuyo proceso de preparación se lleva a cabo en el vivero de Ibarla, un espacio que ha animado a conocer. Gorka Álvarez también ha querido lanzar un mensaje «de concienciación a la ciudadanía», recordando que en Irun hay «un millón de metros cuadrados de zonas verdes» que «son para disfrutarse» y que tienen un impacto «en la calidad de vida de las personas». Por ello, ha incidido en el imprescindible «respeto» hacia estas zonas.

Adaptación al cambio climático

Las consecuencias del cambio climático han incidido en la labor del servicio de Jardinería, que se ha visto obligado a «adecuar» las especies que se plantan a las olas de calor de verano y los inviernos templados: las temperaturas están empezando a bajar ligeramente ahora, a finales de octubre, «pero las plantas que estamos colocando ahora necesitan frío para estar bien», ha señalado la responsable del servicio de Jardinería, Idoia Martín. «Por ejemplo, los pensamientos precisan frío. Con inviernos suaves y lluvia, se pudren». El servicio ha constatado en los últimos años que especies propias de esta temporada «están funcionando mal, y un factor importante es la ausencia de bajas temperaturas en invierno». Por eso, «hemos cambiado las proporciones». Antes, los citados pensamientos eran «la base de la flor de temporada», pero su presencia se ha disminuido en favor de especies como «nomeolvides y amapolas», que responden mejor a esos inviernos templados cada vez más habituales.

El próximo reparto, en primavera

El próximo mayo el servicio de Jardinería acometerá una nueva replantación, en este caso, de las plantas de primavera y verano. Será entonces cuando, como el año pasado, los ejemplares que ahora se están colocando se repartirán entre la ciudadanía. «Es una iniciativa enriquecedora para todo el mundo», ha señalado Jaime Aperribay, responsable de Gureak. «Supone dar una segunda vida a todas esas plantas que, de otra manera, se irían al vertedero».