Plaiaundi ofrece formación para profesionalizar el cuidado de personas mayores

El Centro de Formación Profesional Plaiaundi acogerá la tercera edición del programa formativo impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Fundación Adinberri. Se trata de una oferta de carácter gratuito dirigida a acreditar a profesionales en el cuidado de personas mayores en sus domicilios, en relación a la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP).

La inscripción para la formación gratuita ya está abierta. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto directamente con Plaiaundi a través del teléfono 688 860 444.

El centro educativo ofertará 25 plazas, dentro de un programa que en total formará a 80 personas en Gipuzkoa. El curso consta de 480 horas y combina sesiones presenciales en el centro con sesiones de autoformación. Está diseñada para adaptarse a las necesidades de las personas participantes y facilitar su acceso a la cualificación profesional en atención sociosanitaria.

El proyecto BiziZain

Además de esta formación, Plaiaundi desarrolla este curso el proyecto de innovación 'BiziZain: Cuidando a quienes cuidan', impulsado por la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco y desarrollado en colaboración con Adinberri, Matia Fundazioa y Maitelan. Se trata de un proyecto pionero centrado en el bienestar de las personas cuidadoras, que a menudo enfrentan soledad y falta de apoyo.

'BiziZain' impulsará soluciones innovadoras como plataformas digitales con apoyo psicológico, experiencias para la gestión del estrés, grupos de apoyo en línea y espacios de encuentro comunitarios.