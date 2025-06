Las piscinas municipales al aire libre de San Marcial Txingudi se abren a partir del domingo

M.A.I. IRUN. Miércoles, 11 de junio 2025, 21:07 Comenta Compartir

Las piscinas del espacio municipal de San Marcial Txingudi abrirán sus puertas al público este domingo, 15 junio. A partir de ese día, las instalaciones comenzarán a funcionar en su totalidad y la temporada se mantendrá abierta hast el próximo 15 de septiembre.

Como en años anteriores, las y los vecinos podrán optar a dos turnos cada día, uno por la mañana, de 11.00 a 15.15 horas, y otro por la tarde, de 16.15 a 20.30 horas.

Sistema de reservas

Las personas que estén interesadas en acudir a las piscinas podrán realizar su reserva con dos días de antelación a través de la página web municipal. Las entradas se pondrán a la venta cada día a partir de las 22.00 horas. En cuanto al precio de los tickets, el de adultos, es decir, para personas mayores de 18 años, costará 2,20 euros mientras que niños y jóvenes de entre 4 y 17 años pagarán 1,80 euros. Los menores de 3 años podrán acceder a las instalaciones de forma gratuita.

En caso de no poder disfrutar de la reserva realizada, es importante anular la reserva en la misma página web o bien por teléfono, llamando al número 943 627 266. Los horarios límite para realizar las anulaciones serán las 11.00 horas para el turno de mañana y las 16.15 horas para el de tarde. Aquellas personas que en caso de no asistir no anulen la reserva no podrán volver a reservar hasta pasados 7 días desde la fecha de la reserva no ejecutada.