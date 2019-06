Las piscinas del espacio San Marcial Txingudi inician la temporada el próximo lunes M.A.I. IRUN. Jueves, 13 junio 2019, 00:12

El próximo lunes, día 17, comenzará la temporada de piscinas en el espacio San Marcial Txingudi. A partir de ese día las instalaciones funcionarán a pleno rendimiento, sumando las cuatro pistas de tenis y los tres campos cubiertos de pádel que están operativos todo el año. La temporada de piscinas se prolongará hasta el 15 de septiembre y el horario será de 11.00 a 20.30 todos los días.

Los precios para acceder a las piscinas serán los siguientes: la entrada de día costará 5,40 euros a los adultos abonados a los polideportivos y 6,75 a los no abonados; 3,60 euros a los jóvenes de 14 a 18 años abonados y 4,50 a los no abonados; 2,80 euros a los niños de 3 a 13 años que sean abonados y 3,50 a los no abonados. Los grupos organizados pagarán 3,20 euros por persona y la tarifa reducida para jubilados, personas desempleadas o con diversidad funcional será de 3,60 euros (abonados a los polideportivos) o 4,50 euros (no abonados).

La entrada de tarde (de 17.00 a 20.30) costará 2,70 euros a los adultos abonados a los polideportivos y 3,40 a los no abonados; 1,80 euros a los jóvenes de 14 a 18 años abonados y 2,25 a los no abonados; 1,40 euros a los niños de 3 a 13 años que sean abonados y 1,75 a los no abonados. Los grupos organizados, 1,80 euros por persona; y la tarifa reducida, 1,80 euros (abonados a los polideportivos) o 2,25 euros (no abonados). Los menores de tres años no pagarán entrada.

Abonos de temporada

Además de los bonos de cinco entradas, la novedad de este año es que existirán bonos de temporada. Los precios son los siguientes: adultos, 64,80 euros (abonados) o 81 euros (no abonados); jóvenes de 14 a 18 años, 43,20 (abonados) o 54 (no abonados); de 3 a 13 años, 33,60 (abonados) o 42 (no abonados); y la tarifa reducida 43,20 euros (abonados) o 54 euros (no abonados).

La web www.irun.org cuenta a partir de ahora con un apartado especial con toda la información sobre las instalaciones.