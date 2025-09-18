La piragüista Eneritz Aizpiolea cerró la temporada en el Mundial de Hungría La representante de Santiagotarrak disputó el evento por haber sido campeona de España

I. A. IRUN. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:10

Larga ha sido la temporada de Eneritz Aizpiolea, terminando nada menos que en Hungría, la cuna del piragüismo, disputando el Campeonato del mundo de maratón en categoría juvenil.

La piragüista de Santiagotarrak-Urbycolan se impuso a mediados de julio en el Campeonato de España de maratón tanto en K-1 como en K-2, en este caso junto con Emily Fernández, del Club Fluvial de Lugo. Esos resultados le otorgaron el billete para el Mundial.

En la localidad húngara de Gyor, la piragüista irundarra participó tanto en el maratón corto (3,6 kilómetros) en K-1, como en el largo (18,1 kilómetros) en K-2 con Emily Fernández.

En la clasificatoria de K-1 fue octava y pasó a la final, en la que logró la duodécima posición. En K-2, Aizpiolea-Fernández fueron undécimas.

De esta forma Eneritz Aizpiolea termina la temporada y cierra también su etapa de juvenil donde ha cosechado grandes resultados, como la medalla de plata en el estatal de velocidad en K-4 1.000 metros junto con Nora Arana, Jone Palenzuela y Enara Núñez.