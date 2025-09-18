Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aizpiolea y Fernández, durante el Mundial de Hungría. DIANA

La piragüista Eneritz Aizpiolea cerró la temporada en el Mundial de Hungría

La representante de Santiagotarrak disputó el evento por haber sido campeona de España

I. A.

IRUN.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:10

Larga ha sido la temporada de Eneritz Aizpiolea, terminando nada menos que en Hungría, la cuna del piragüismo, disputando el Campeonato del mundo de maratón en categoría juvenil.

La piragüista de Santiagotarrak-Urbycolan se impuso a mediados de julio en el Campeonato de España de maratón tanto en K-1 como en K-2, en este caso junto con Emily Fernández, del Club Fluvial de Lugo. Esos resultados le otorgaron el billete para el Mundial.

En la localidad húngara de Gyor, la piragüista irundarra participó tanto en el maratón corto (3,6 kilómetros) en K-1, como en el largo (18,1 kilómetros) en K-2 con Emily Fernández.

En la clasificatoria de K-1 fue octava y pasó a la final, en la que logró la duodécima posición. En K-2, Aizpiolea-Fernández fueron undécimas.

De esta forma Eneritz Aizpiolea termina la temporada y cierra también su etapa de juvenil donde ha cosechado grandes resultados, como la medalla de plata en el estatal de velocidad en K-4 1.000 metros junto con Nora Arana, Jone Palenzuela y Enara Núñez.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La piragüista Eneritz Aizpiolea cerró la temporada en el Mundial de Hungría

La piragüista Eneritz Aizpiolea cerró la temporada en el Mundial de Hungría