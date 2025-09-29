Peru Ruiz sufrió una fractura de peroné ante el Beasain y será intervenido este martes

El empate del Real Unión en Loinaz el pasado sábado ha quedado en segundo plano tras la grave lesión de Peru Ruiz en el arranque ... de la segunda mitad. La alegría unos minutos antes, por el golazo de Tellechea, dio paso a la preocupación por la acción en la que el atacante de los txuribeltz tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla entre evidentes gestos de dolor para ser trasladado al hospital de Zumarraga.

El lance que alejará de los terrenos de juego al 9 de los irundarras durante varios meses se produjo al comienzo de la segunda mitad, tras un centro al primer palo. Peru se adelantó al defensor y éste impactó bruscamente en la pierna del delantero sin que el colegiado apreciase infracción alguna. El parte médico habla de fractura de peroné y luxación del tobillo con afección a los ligamentos. El alcance exacto de la lesión se conocerá cuando los médicos intervengan este martes al ariete unionista.

En lo que respecta al empate cosechado ante el Beasain, Ramsés Gil valoró que «estábamos con la sensación de tener el partido controlado y teníamos que haber intentado rematarlo con algún gol más para no sufrir al final». Ya cumplido el noventa, «en una transición lo ha hecho muy bien el delantero y nos ha metido el gol del empate», explicaba el técnico segoviano sobre el tanto del vagonero Bengoetxea. A los txuribeltz todavía les dio tiempo de estrellar un balón en la madera en el largo descuento.

Sobre la pésima noticia que dejó el duelo, Gil reconoció que la lesión de Peru les cayó «como una losa. Nos hemos desordenado un poco y ha habido momentos en los que nos ha costado».

Debut de Lander Emery

La principal novedad del once que alineó Ramsés Gil ante el Beasain fue la presencia de Lander Emery defendiendo la portería en detrimento de Jon Tena. «A nivel personal estoy contento por vestir la camiseta del Real Unión en mi primer partido pero con mal sabor de boca», admitía el debutante, que lamentó el empate final y no tardó en mirar al futuro. «Nos vamos con sensaciones malas porque teníamos los tres puntos pero hay que seguir trabajando y el sábado con nuestra afición tenemos que ganar». El Real Unión recibirá en el Stadium Gal a partir de las 19.00 horas a uno de los gallos del grupo, la UD Logroñés.

Cuando todavía no se conocía el alcance exacto de la lesión de Peru Ruiz pero se intuía su trascendencia, Lander Emery le mandaba «mucha fuerza porque es importante para nosotros». Al final se cumplieron los peores pronósticos y el Real Unión tendrá que encontrar soluciones desde esta jornada para suplir la baja de su principal referencia ofensiva.