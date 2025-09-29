Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Real Unión sufrió en Beasain la primera lesión grave de la temporada, la de Peru Ruiz. F. DE LA HERA

Irun

Peru Ruiz sufrió una fractura de peroné ante el Beasain y será intervenido este martes

El atacante astigartarra padece además una luxación de tobillo con afección a los ligamentos

E. Prieto

Irun

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

El empate del Real Unión en Loinaz el pasado sábado ha quedado en segundo plano tras la grave lesión de Peru Ruiz en el arranque ... de la segunda mitad. La alegría unos minutos antes, por el golazo de Tellechea, dio paso a la preocupación por la acción en la que el atacante de los txuribeltz tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla entre evidentes gestos de dolor para ser trasladado al hospital de Zumarraga.

