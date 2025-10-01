Peru Ruiz, operado con éxito de fractura de tibia y peroné

IrunPeru Ruiz, operado con éxito de fractura de tibia y peroné
M. A. I.
IRUN.
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57
El jugador del Real Unión, Peru Ruiz, fue operado en la tarde del martes en la Policlínica Gipuzkoa con éxito de la fractura de tibia y peroné producida el pasado sábado. El conjunto irundarra transmitió ayer a Peru «todo nuestro ánimo y apoyo en este proceso de recuperación» y agradeció «las numerosas muestras de cariño recibidas». Se estima que el periodo de baja, en función de la evolución de la lesión, podría rondar los seis meses.
