«No me perdería ningún partido del Bidasoa» Cuétara da indicaciones al equipo antes de un entrenamiento. / F. DE LA HERA Al equipo solo le quedan cuatro duelos en Artaleku | Jacobo Cuétara quiere el apoyo del público para el duelo de mañana contra el Benidorm (18.30) O.T. IRUN. Viernes, 22 marzo 2019, 00:17

Copa del Rey, sorteo, evitar al Barça... la semana ha tenido muchos focos de interés y pocos han tenido que ver con el partido de mañana en Artaleku contra el Benidorm a partir de las 18.30 horas. Pero es que resulta que en esta lucha del Bidasoa-Irun por clasificarse para Europa, el duelo ante los alicantinos, como todos los que restan para que termine la temporada, resulta vital.

En este sentido, Jacobo Cuétara, en la rueda de prensa que ofreció ayer, volvió a insistir en que «siguiendo con lo que comenté hace dos jornadas, ahora nos quedan ocho finales y nos da igual el rival. No sabemos dónde va a estar el partido más complicado. Son ocho finales y hay que sacar el mayor número posible de puntos. Y os voy a dar una primicia, algún partido vamos a perder. Eso también lo debemos tener claro. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro juego, en estar sólidos».

Esa será sin duda una de las claves para intentar sumar los dos puntos que se van a poner en juego en el duelo de mañana. Cuétara sentenció que «con el potencial ofensivo de Benidorm, una clave puede ser nuestro trabajo defensivo. Si ellos tienen un índice de acierto alto, sobre todo en lanzamiento exterior, son un equipo complicado de parar. A ver si estamos cómodos en defensa y de ahí en adelante conseguimos sacar el partido».

El Benidorm está en la zona media de la clasificación, sin preocupaciones en lo que a la permanencia se refiere y sin opciones de pelear por los puestos europeos. Aun así, el técnico quiso dejar claro que «si no tienen objetivos fijos da igual porque ganar al segundo, ganar en Artaleku, siempre es algo que motiva. O también puede ser que vengan relajados, se encuentren cómodos y con opciones en el partido... Nunca se sabe lo que puede pasar».

Lucha por Europa

En los dos meses que restan de temporada el Bidasoa-Irun deberá mantener un ritmo de puntuación muy alto si quiere estar la próxima campaña en Europa. Teniendo en cuenta que, además de a través de la Liga Asobal, las opciones continentales también pasan por llegar a la Copa del Rey. La exigencia va a ser máxima y Cuétara explicó que «en enero dijimos que los equipos que luchan por Europa podían meter una marcha más e ir a 'veintipico' puntos en la segunda vuelta. Nosotros hicimos diecinueve en la primera, por lo que si queríamos seguir en ese pelea debíamos hacerlo muchísimo mejor y con un calendario muchísimo peor. Los equipos de Europa van a eso pero nosotros estamos sumando más que ellos y estamos en mejor situación que cuando acabó la primera vuelta».

También dejó claro que «es muy bonito por lo que estamos peleando, algo histórico, y aunque no lo consigamos, estaré súper orgulloso del equipo y de la temporada que estamos haciendo. Tenemos que disfrutar y si no entramos en Europa nos dolerá, pero no quitará mérito a lo que estamos haciendo. Y si nos quedamos fuera en el último partido, dolerá más que si es a falta de tres, pero tendrá más mérito».

Reventar Artaleku

No hay duda de que la temporada del Bidasoa-Irun está siendo histórica y que los retos que tiene por delante el equipo son enormes, por lo que Jacobo Cuétara quiso insistir en la importancia que tendrá en este tramo final que Artaleku esté a reventar en cada partido. «Solo quedan cuatro partidos en casa y hay que saborear el momento. Son cuatro partidos para disfrutar y yo no me perdería ninguno».