Los pensionistas cambian el formato de su manifestación Tomar la acera. El Movimiento de Pensionistas de Txingudi realizó la manifestación de ayer por las aceras del centro de la ciudad en lugar de por la carretera para tratar de implicar a la ciudadanía. / F. DE LA HERA En lugar de por la carretera, circularon por las aceras en líneas de tres para llamar a la participación al resto de la ciudadanía | IÑIGO MORONDO IRUN. Martes, 30 julio 2019, 00:12

El colectivo de pensionistas lleva ya más de año y medio citándose cada lunes a mediodía en la plaza de San Juan. Esta movilización semanal se repite en otros tantos municipios de todo el Estado, una contestación social que llevó a rectificar las intenciones iniciales del Gobierno central con respecto a la revalorización de las pensiones públicas en el país y que está condicionando el desarrollo del debate sobre el futuro de las mismas.

La movilización ha ido ganando peso específico por esa longevidad que, al menos en el caso de Irun, no ha pasado factura en pérdida de participantes. Todo un logro. Sin embargo, los impulsores de esta cita local semanal, el Movimiento de Pensionistas de Txingudi, han sido muy conscientes de que esa larga permanencia en el tiempo corría el riesgo de invisibilizar la propia movilización; podría llegar un momento en el que esa asamblea informativa de los lunes se convirtiera, por decirlo de alguna forma, en sólo un aspecto del paisaje informativo y ciudadano. Por esa razón, desde el grupo motor de la entidad no han dejado de innovar y aportar propuestas que dieran diversidad a sus protestas y las mantuvieran en un grado de actualización permenente que evitase que, por repetición, acabaran siendo simple rutina.

Por las aceras

El Movimiento de Txingudi pide que se forme de una vez un Gobierno que dé satisfacción a sus demandas

Llegaron así las manifestaciones que el último lunes de mes sustituían las asambleas. Ayer, la plataforma dio una vuelta de tuerca al formato. «En lugar de manifestarnos por la carretera apelando a quienes están en la acera a que se sumen, hemos pensado en ir por las aceras para llamar más directamente la atención de la ciudadanía». Así, cerca de 300 personas, en filas de tres, realizaron el recorrido habitual desde la plaza de San Juan a la calle Luis Mariano y vuelta, ocupando las aceras en longitud que no en toda su anchura. Precisamente para no dificultar la circulación del resto de personas por las aceras, no portaron pancartas, sino carteles de mano individuales.

Protestas al Gobierno

En ellos, como en la posterior asamblea pública que tuvo lugar en la plaza de San Juan, los pensionistas irundarras recordaron el motivo de sus movilizaciones. Destacó en la jornada de ayer la protesta por que no se haya fraguado la formación de un nuevo Gobierno que pueda «dar satisfacción a las demandas prioritarias de la ciudadanía en general y de las pensiones en particular». Lamentaron que «tome fuerza la amenaza de nuevas elecciones, lo que aplazaría la solución a nuestros problemas».

Los manifestantes mencionaron que, «mientras tanto, miles de pensionistas no llegan a fin de mes» y que «para 2020, solamente tenemos un 0,25% pelado» de actualización prevista de las pensiones. Por ello, exigieron «la formación de un Gobierno que dicte leyes que blinden el sistema público de pensiones y el poder adquisitivo de éstas conforme al IPC; que garantice una pensión mínima; derogue el llamado factor de sostenibilidad (que debería llamarse factor de pobreza) y tome medidas contra la injusta brecha de género de las pensiones».

Recordaron que «no cabe justificación para no cumplir esas promesas» porque «hay mayoría parlamentaria para aprobarlas y también hay dinero y recursos para poder llevarlas a cabo». MPT anunció contactos con otros colectivos de pensionistas para que «en otoño haya una respuesta contundente y se imponga el sentido común y se vaya a la formación de un Gobierno que dé satisfacción a nuestras justas demandas», reclamaron los pensionistas de Irun.