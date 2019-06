«Pensaba que iba a estar nerviosa, pero no, he podido disfrutar y ha sido muy bonito» Santiago. Maite Vergara pasa revista a la compañía ante el saludo de los mandos y de la cantinera, Haizea Sendón. / FOTOS: F. DE LA HERA Maite Vergara se estrenó como general en una Revista de Armas del Alarde público que la dejó «impresionada por lo bien que lo he pasado» I.M. IRUN. Domingo, 30 junio 2019, 00:14

Maite Vergara se estrenaba como general en la Revista de Armas del Alarde público y transmitió una enorme seguridad. Conocía bien cada uno de los lugares en los que tienen lugar los encuentros con las compañías, los mismos que ya el año pasado visitó como parte del Estado Mayor, protagonizando rápidas entradas al galope. Este año lo volvió a hacer, pero en el rol de general. También se estrenaba el comandante, Ramón Manterola, que al igual que ella había completado la revista en otras ocasiones, en su caso como ayudante de Infantería mientras que Vergara había sido ayudante de general. La única diferencia en el recorrido estuvo en el último punto. La revista de la compañía Anaka se ha desplazado este año unos 300 metros para desarrollarla en la plaza Embajador Arístegui en vez de la avenida Puiana «Me gusta el cambio, es más espacioso. Ha quedado muy chulo, con esa oportunidad para que el Estado Mayor entrara en dos y dos», valoraba Vergara.

Tras su primera Revista de Armas al frente de la tropa estaba «impresionada de lo bien que lo hemos pasado. La verdad es que pensaba que iba a estar más nerviosa, pero luego no ha sido así. He podido disfrutar y ha sido muy bonito y muy emocionante». Aunque sus llegadas a cada una de las compañías fueron vivas y enérgicas, la general reconocía que haber tenido «algún problema porque la yegua ha cogido miedo a acercarse al banderín y ahí me lo ha puesto un poco difícil, pero nos hemos arreglado. Entraba muy bien y eso me ha dado mucha seguridad, pero lo del banderín, pues no le ha gustado tanto. Ahora tengo un año para enseñarle».

El caballo del comandante, sin embargo, hubo que cambiarlo porque «cuando entrábamos se 'calentaba'. Al paso no tenía problema, así que ha completado la revista integrado en la Escolta», apuntó la general. Pensando en lo que queda por vivir durante todo el día de hoy, lanzó un mensaje a su tropa y a la ciudad para que «sigan disfrutando y lo pasen bien. Es un Alarde maravilloso, estamos haciendo las cosas bien y es el momento de disfrutar, ¡que son fiestas!».

Horarios para hoy

Para desfilar hoy bajo su mando, las compañías y unidades del Alarde público irán formando entre las 7.15 y las 8.15. Antes, a las seis de la mañana en la plazoleta del Juncal, la Banda de Música y la Tamborrrada harán sonar, respectivamente, la Diana de Villarrobledo y la Diana de la Tamborrada. La Arrancada se producirá a las 10.20 horas en el encuentro de la calle San Marcial y la plaza Urdanibia y, ya por la tarde, el desfile comenzará a las 17.00 horas en la calle Santa Elena.