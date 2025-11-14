«La película ganadora tiene el misterio de algo milenario. Y hasta ahí puedo leer»

Jesús Cimarro, director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, ha presidido el jurado de la XXV edición del Ficab que este sábado anuncia a ... sus ganadores. Su vinculación con el Museo Oiasso e Irun se retrotrae a años atrás, y presidir el jurado del festival le ha resultado una experiencia enriquecedora.

–¿Ha sido difícil elegir la película ganadora de este XXV Ficab?

–El nivel de las películas era muy alto y la elección ha sido competitiva, aunque ha habido unanimidad. Para mí, como presidente, era muy importante escuchar las opiniones del resto de los miembros del jurado. Primero hicimos una selección de las tres que nos parecían mejores; después, de dos, y finalmente sólo ha quedado una. Creo que la elección es bastante acertada por la calidad, la realización y la historia que cuenta la película.

Bodas de plata «Cumplir 25 años en el ámbito cultural no es fácil. Ha habido crisis, pandemia... Y el Ficab se mantiene»

–Sin desvelar cuál es la ganadora, ¿qué es lo que les ha hecho decantarse por ella?

–El misterio de algo milenario. Y hasta ahí puedo leer.

–En el Ficab hablamos de arqueología y hablamos de cine, y el jurado tiene que tener en cuenta ambos aspectos.

–El cine documental es un género que se explota poco, pero en los últimos años se ha avanzado mucho y la realización de las películas documentales está creciendo mucho. Como han podido comprobar los espectadores del Ficab, hay producciones de gran calidad.

–Entre los integrantes del jurado han confluido perfiles muy diferentes. Imagino que compartir deliberaciones entre ustedes habrá sido enriquecedor.

–Sí, ha sido muy interesante porque efectivamente hemos coincidido perfiles muy distintos, pero todos y todas con alguna relación con el mundo arqueológico. Desde nuestras distintas ópticas, ha habido un buen entendimiento. Estoy contento y orgulloso del trabajo realizado.

–Cuando le propusieron presidir el jurado, ¿tuvo que pensarse mucho la respuesta?

–No lo dudé y dije que sí. Como director del el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, me une a Irun y al Museo Oiasso una amistad fraguada a través de varias colaboraciones en distintas exposiciones. Las alianzas son clave; el mestizaje es fundamental. Creo que cuantas más relaciones haya, muchísimo mejor, también en lo que se refiere a la colaboración entre entidades públicas y privadas.

–Además le ha tocado presidir el jurado de una edición muy especial, la de las bodas de plata. ¿Cómo valora que un festival como el Ficab cumpla veinticinco ediciones?

–Hay que felicitar a las personas que tuvieron la idea hace un cuarto de siglo, y a quienes han contribuido a que se haya prolongado en el tiempo. Cumplir 25 años en el ámbito cultural no es fácil. En este tiempo habido crisis, pandemia... Y el Ficab se ha mantenido. Hay que ponerlo en valor.