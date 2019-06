PEINADOS, COLOR Y MUCHO MÁS Peluquería Överflöd. María Botejara -derecha- junto a las modelos que participaron en el desfile que organizó el pasado sábado para inaugurar el negocio. / FOTOS DE LA HERA María Botejara Sampedro acaba de inaugurar en Irun Överflöd, donde desarrolla lo que ella denomina la «peluquería de autor» | ANIA M. SEISDEDOS Martes, 18 junio 2019, 00:18

Desde el momento en el que un cliente entra en Överflöd, la nueva peluquería ubicada en la plaza Alcalde J.R. Aguirreche de Irun, debe «sentirse como en casa». Es el objetivo que persigue la responsable de este establecimiento, María Botejara Sampedro, que tras diecinueve años de experiencia trabajando por cuenta ajena decidió dar el salto y emprender su propio negocio.

Överflöd no es una peluquería cualquiera. «Yo me dedico a la peluquería de autor», cuenta. «¿Que en qué consiste? ¿Qué es la cocina de autor? Pues aplícalo a este otro mundo».

En este espacio el trato a los clientes es totalmente personalizado. «Quien se acerca hasta aquí recibe, por un lado, asesoramiento. Muchas personas vienen con una idea sobre lo que quieren hacerse y, después de que yo les aconseje, cambian totalmente el plan».

Porque, si algo tiene claro María es que «jamás haré en otros cabellos lo que yo no le haría a mi propio pelo. Y no me refiero solo a si considero que le va a quedar bien o mal al cliente. Es mucho más. Si creo que lo que me piden no debe realizarse porque puede dañar la estructura capilar, porque el cliente no va a quedar satisfecho con el resultado o porque yo misma no voy a sentirme a gusto haciéndolo, no lo hago», asegura.

Otra característica de esta nueva peluquería es la decoración minimalista del local y la ausencia de música. «Aquí hablamos entre nosotros, en un ambiente muy relajado pero divertido», cuenta María, para añadir a continuación que «tampoco hay carros con ruedas o cualquier otro objeto que entorpezca el paso, ni secadores de casco, porque considero que químicamente no son necesarios».

De Överflöd destaca asimismo que «todo está a la vista. Tengo un 'color bar' en el que coloco todos los tintes, y siempre hago las mezclas delante de los clientes, que en todo momento puedan ver qué les voy a aplicar». En este sentido cabe señalar que María es una experta colorista. «Arreglo cualquier 'estropicio' que a veces sin querer los clientes se hacen en casa, y además soy especialista en rubios. Creo que hay muchas mujeres a las que no les gusta el rubio que llevan, y yo puedo darles el brillo y el tono que necesitan».

Por último, María -que siempre está al día de las últimas tendencias puesto que no para de formarse- relata que «aunque no me ha pasado nunca, si un cliente no quedara satisfecho con el resultado, puede volver a coste cero para realizarle lo que realmente quiere».

A pesar de que Överflöd abrió sus puertas el 13 de marzo, María quiso el pasado sábado celebrar un acto inaugural, al que invitó a familiares, amigos y clientes. Durante el mismo tuvo lugar un desfile de modelos, en el que Miriam Trimiño Fernández, Alma Gregorio Marcos, Giovanna Jiménez, Olatz Cuesta Gimeno, Tania Troya Ramajo, Nayala Piay y Kiara Yanina Reyes Franco lucieron diversos peinados y recogidos elaborados por María, así como ropa de Munduko Shop ,la tienda de Thais Carneiro, maquillaje de Alejandra Pérez, de Motives Cosmetics, y tocados de Presumida Creaciones.

Los asistentes disfrutaron después de un cóctel a cargo de Bryan Castro, del bar restaurante El Sitio de Irun, en un ambiente amenizado por el DJ Jesús Gil Vara.

Entre quienes esa tarde se acercaron a acompañar a María se encontraban además Jorge Pérez Carracedo, Muriel Larrea Laso, Iñigo Manrique Cía, José María Trimiño Hidalgo, Javier Fernández De Diego, Josune Fernández Moraleda, Leire Asensio, Estíbaliz Cambronero, Idoia Corchero, Miren Gómez, Elena Sampedro Linazasoro, Vicente Gómez, José Manuel Pérez, Marta Pérez, Uxoa Martínez y Joaquín Alejandro Salcedo.

También Ricardo Larrea, Joana Arce, Juncal Gorostidi, Muriel Laso Giménez, Nicolás Larrea Erquicia, Cristina Florez Arroyo, Liliana Franco, Frédéric Lussac, Begoña Lorente -de Goxofrutak-, Daniel Crespo, Cristina Farfán, Camila Dos Santos -de Capricho estética-, Cristina Castro, Víctor Pina, M. Pilar Gimeno, Enrique Cuesta y Marcelo Sosa.

Rodeada de su gente, María pasó una estupenda velada, con la que recargó las pilas para continuar atendiendo a sus clientes de martes a viernes de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00h.

