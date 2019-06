San Pedro con guion solemne y estrenos Los concejales de la Corporación bailan el aurresku en una abarrotada plazoleta del Juncal. / F. DE LA HERA La nueva Corporación bailó el aurresku, hubo más cantores en el 'Tu Es Petrus' y la Banda hizo guiños al 50 aniversario del Txingudi Rugby Taldea y al centenario de la Clásica de San Pedro Como cada 29 de junio, se vivió ayer una jornada ceremoniosa y de emociones contenidas JOANA OCHOTECO IRUN. Domingo, 30 junio 2019, 00:14

La jornada de San Pedro se vivió en Irun como cada año, con la solemnidad y la emoción contenida como ingredientes de todos esos actos que dibujan cada mañana del 29 de junio un guion previsible, pero no por ello menos entrañable. El de este año, además, tuvo unas cuantas novedades.

La primera, bien grande: los recientemente restaurados cuatros gigantes de la Irungo Atsegiña desfilaron desde el ayuntamiento hasta la plazoleta del Juncal. El alcalde y la alcaldesa y la pareja de africanos se unieron a los baserritarras y los turcos para encabezar la comitiva de la, y aquí está la segunda novedad, recientemente constituida Corporación municipal. Diez concejales se estrenaron en este acto, entre ellos la abanderada, Ane Unanue. Posteriormente, la edil confesaba que hasta hace poco «no sabía que el concejal más joven era quien llevaba la bandera. Pero me ha hecho mucha ilusión hacerlo, estoy muy contenta. La verdad es que la bandera pesa, pero como no es un recorrido muy largo, he ido cómoda», contaba, instantes antes de que, tras la Misa Mayor, le tocase bailar el aurresku ante la ciudadanía junto a sus compañeros de la Corporación. Un momento doblemente emocionante para Ane Unanue, porque «mi padre también fue concejal en su día, yo solía venir a verle bailar... Y hoy me va a ver él a mí», explicaba con una sonrisa.

4 00. Alborada en los lugares de costumbre. 6 00. Diana de Villarrobledo. 11 00. En el monte San Marcial, romería. 12 00. Cumplimiento del voto secular del año 1522, por parte de la Corporación municipal en el monte San Marcial. 12 30. Misa en la ermita de San Marcial. 22 30. Diskofesta para jóvenes hasta 16 años en la plaza Urdanibia. 23 00. Actuación del grupo Los Otros en la plaza del Ensanche. 00 20. Diskofesta para jóvenes a partir de 17 años en la plaza Urdanibia.

Antes de ese aurresku, en la Misa Mayor que acogió el Juncal, el coro parroquial contó con cerca de 200 cantores que interpretaron el 'Tu es Petrus' bajo la dirección de Fernando Etxepare. «Y ha habido muchas caras nuevas», contaba el director. Cantores de diferentes coros de Irun, y también «todo el que se sepa las obras» que se interpretan, acuden a esta emotiva cita del día de San Pedro. «Todo el que quiera cantar, está invitado. Es complicado manejar a tantos cantores, pero lo importante es la emoción con la que todo el mundo viene. Animo a participar a todo el que se sepa las obras. San Pedro es un día en el que ves a todos con las emociones a flor de piel, cada uno a su manera, pero todos emocionados. Es un día precioso», resumía Etxepare.

Concierto de efemérides

Uno de los encargados de tocar el aurresku bajo cuyos sones bailaron los concejales y el 'Alkate soinua' que les acompañó de vuelta hasta el ayuntamiento no perdía de vista el reloj. Garikoitz González, nada más regresar a San Juan, corrió a cambiarse el traje de txistulari por el de director de la Banda de Música. «Son días intensos, de no parar. Pero San Pedro es un día precioso, a mi me encanta, cada año más», aseguraba González. Puntual, a las 12.30 horas, comenzó ese tradicional concierto de la Banda de Música Ciudad de Irun en los arkupes del ayuntamiento. No faltaron las clásicas marchas en la segunda parte, pero en la primera hubo, también aquí, novedades: «me gusta introducir en el programa obras relacionadas con alguna efeméride», explicaba el director. «Como este año el Txingudi Rugby Taldea cumple su 50 aniversario hemos tocado su himno. Y también es el centenario de la carrera ciclista de San Pedro, así que hemos incluido una obra que se llama 'El ciclista alegre'». Esa primera parte del concierto terminó con el Bolero de Ravel.

Las marchas del Alarde que los músicos interpretaron en la segunda parte del concierto, y que anticipan el gran día que Irun vivirá hoy, pusieron el broche a una mañana y mediodía de San Pedro que miles de irundarras vivieron con la emoción, eso sí, de siempre.