Pedro Amado Colmenero, nuevo irunés centenario

Pedro Amado Colmenero cumplió ayer 100 años. Nació en la localidad extremeña de Aliseda, en Cáceres, pero desde la década de los 60 residen en Irun. Buena parte de su vida laboral la dedicó al municipio como empleado municipal. Pedro reside actualmente en su domicilio en el barrio de Artia, donde ayer celebró su redondo cumpleaños con la visita de su familia y donde recibió también a la alcaldesa, Cristina Laborda, que se acercó a felicitarlo y hacerle entrega de un obsequio en nombre de la ciudad.