El pavimento del paseo de Azken Portu presenta importantes desperfectos Trozo de pavimento desprendido en el paseo peatonal de Azken Portu a Behobia. / F. DE LA HERA SPI afirma que repararlo «nos va a costar mucho dinero a los irundarras» y el Gobierno municipal explica que «está en garantía» y los arreglos serán asumidos por la empresa que hizo la obra JOANA OCHOTECO IRUN. Miércoles, 13 marzo 2019, 00:13

Sí Se Puede Irun criticó ayer con dureza el resultado de varias obras ejecutadas por el Gobierno municipal. «Se jactan de sus proyectos, de su buen hacer y su capacidad de gestión, pero lo que demuestran es un denominador común: la chapuza y la improvisación», afirmaron David Soto, portavoz de SPI, y Miren Echeveste, secretaria general de Podemos Irun.

Ambos se refirieron a los desperfectos que se han producido en el pavimento del paseo y carril bici de Azken Portu a Behobia: recordaron que la obra para construirlo «nos ha costado 1.700.000 euros» y que, tras su apertura el pasado verano, el pavimento «se desprendía en determinadas zonas. El problema es que ahora ya no es en zonas puntuales, es que se desprende a lo largo y ancho de todo el paseo». David Soto explicó que, en la Comisión informativa del lunes preguntó por esta cuestión y «los técnicos no saben determinar a ciencia cierta cuál es el motivo», si bien apuntaron a que «el problema puede ser que no se adhiera el pavimento por la humedad. Una verdadera chapuza que debería tener responsables claros».

El portavoz de SPI aseguró que «esto, digan lo que digan, nos va a acabar costando muchísimo dinero a las y los irundarras». Sin embargo, horas después de realizar estas declaraciones, el Gobierno municipal afirmó mediante una nota de prensa que «si bien se está analizando la situación y se está haciendo un seguimiento, el personal técnico confirmó en la Comisión que» la obra del paseo «está en garantía, y que todas las reparaciones que se están ejecutando las asume la empresa sin ningún sobrecoste para el Ayuntamiento. La garantía estipulada en el contrato es de 10 años». El Gobierno añadió que «toda esta explicación técnica se ofreció de primera mano a los grupos políticos en la Comisión».

Colón, Letxunborro e Ikust Alaia

David Soto y Miren Echeveste se refirieron al resultado de otras obras realizadas en Irun: «¿quién no conoce a alguien que se haya tropezado en alguna baldosa del paseo Colón? Cualquiera diría que se trata de la prueba de fuego para considerarse de verdad de Irun, un ITV. Esto supone dinero, falta de compromiso y de respeto por la ciudadanía».

El portavoz citó también «la chapuza del bidegorri de Letxunborro», que «demuestra que la política de conexiones mediante bidegorris en la periferia de Irun es una falacia. Otra chapuza que además ha costado 400.000 euros».

David Soto habló también sobre Ikust Alaia y aseguró que «a la espera estamos de que se nos dé el informe por parte de los servicios que explique qué han hecho» en el inmueble que acogerá el futuro museo de la ciudad. «Sabemos que han vaciado entero el edificio, que están haciendo obra en la fachada y que tenemos muchas dudas de la afección que eso implique a un edificio catalogado por patrimonio».