Patrimonio, el móvil grabando y acción

La conexión entre las palabras adolescencia y móviles inspira términos como redes sociales, uso excesivo de pantallas o incluso adicción, pero el Ficab le ... ha dado una vuelta de tuerca a esta correlación y, dentro del programa del festival, adolescentes y teléfonos inteligentes se alían para crear producciones arqueológicas. El proyecto Ark-Mo ha vuelto a invitar a los estudiantes a rodar audiovisuales, grabados con sus móviles, en los que pongan en valor el patrimonio cercano. La respuesta ha sido entusiasta, con seis propuestas; dos de ellas a cargo de alumnos de centros escolares de Irun.

El martes les tocó a los de Eguzkitza presentar y estrenar su cortometraje 'Oiassoko ekonomia' dentro de la matinal de la Sección Educativa. Estudiantes de otros centros escolares acudieron a la que fue una sesión especialmente enriquecedora, con los jóvenes muy atentos a las proyecciones y mostrando un gran interés en el coloquio posterior. Juanjo Jiménez e Itxaso Bikuña, del Museo Oiasso, estimaban que los jóvenes plantearon más de una docena de preguntas en una sesión que se alargó más de lo previsto.

Este miércoles, fue el turno de los estudiantes de 4º de Secundaria de San Vicente de Paúl. El colegio participa en Ark-Mo por tercera ocasión, y este año han optado por centrar su audiovisual en los puentes del Bidasoa. Sobre el escenario del Amaia, las alumnas Janire, Martina, Mara, Carla y Sofía, acompañadas por su profesora Marivi Zubillaga, presentaron ese pequeño documental que han creado, de cinco minutos de duración. Explicaron en euskera que, aunque en el proceso de documentación y producción han encontrado alguna que otra dificultad «la hemos solucionado trabajando en equipo». Para contar la historia de cada puente «hemos realizado un pequeño teatro», buscando un formato original para divulgar los contenidos.

La elección del tema responde al interés «de los puentes como lugar de paso. Son infraestructuras que pueden unir, vincular; pero para algunas personas, como los migrantes, pueden ser un obstáculo». En el documental han abordado los diferentes puentes de Irun y «el Avenida es el que nos ha resultado más interesante, ya que tiene mucho que decir en cuanto a memoria histórica», explicó en euskera Marivi Zubillaga.