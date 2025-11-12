Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La primera sesión de la Sección Educativa, especialmente participativa, tuvo lugar el martes. ARIZMENDI

Irun

Patrimonio, el móvil grabando y acción

Seis centros escolares participan este año en el programa Ark-Mo del Ficab, entre ellos San Vicente de Paúl y Eguzkitza

Joana Ochoteco

Irun

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

La conexión entre las palabras adolescencia y móviles inspira términos como redes sociales, uso excesivo de pantallas o incluso adicción, pero el Ficab le ... ha dado una vuelta de tuerca a esta correlación y, dentro del programa del festival, adolescentes y teléfonos inteligentes se alían para crear producciones arqueológicas. El proyecto Ark-Mo ha vuelto a invitar a los estudiantes a rodar audiovisuales, grabados con sus móviles, en los que pongan en valor el patrimonio cercano. La respuesta ha sido entusiasta, con seis propuestas; dos de ellas a cargo de alumnos de centros escolares de Irun.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Patrimonio, el móvil grabando y acción

Patrimonio, el móvil grabando y acción