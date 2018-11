«No sé lo que nos pasó en la segunda parte» Martes, 6 noviembre 2018, 00:18

Juan Domínguez, el entrenador del conjunto irundarra, no esconde, en relación al partido contra el Racing, que «no sé lo que nos pasó en la segunda parte, no salió nada de lo que habíamos hablado en el descanso. Y estando por detrás siempre intentas remontar, te expones más y ahí el Racing se encontró mucho más cómodo. Además, me da rabia la manera en la que se dio el primer gol. Creo que la falta está mal pitada, luego mis jugadores no estuvieron atentos... Contra estos equipos hay que cuidar todos los detalles, pero bueno, de esto también aprenderemos. Me quiero quedar con que la primera parte que hicimos fue buena, hicimos lo que habíamos previsto y a pesar de jugar contra un gran equipo, teníamos todo bastante controlado. Lo que está claro es que luego en la segunda parte no nos salieron bien las cosas y con el marcador en contra nos fuimos muy arriba y así, para cualquier defensa, es mucho más complicado porque hay más espacios para el rival y no es fácil defender».

Al menos quedó la buena noticia de volver a ver a Galán. «Llevaba un mes entrenando con el equipo y con el alta y estoy seguro que nos va ayudar mucho dentro del campo. Es muy bonito que vuelva a estar con nosotros».