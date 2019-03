Paso a paso, palabra a palabra, hacia una sociedad sin violencia machista Asun Casasola arropada por las ganadoras, organizadoras, miembros del jurado y demás personas que participaron en el acto. / F. DE LA HERA El Concurso de Relatos Asun Casasola entregó los premios de su cuarta edición en un acto que acogió la librería Brontë JOANA OCHOTECO IRUN. Domingo, 17 marzo 2019, 00:31

El Concurso de Relatos Asun Casasola ha recibido, en su cuarta edición, 328 historias que suman miles de palabras más en la lucha para conseguir una sociedad libre de violencia machista. «Hemos conseguido nuestro objetivo, que personas de todas las edades reflejen en un papel la lucha contra la violencia de género», decía Nerea Sarriegi, representante de la organización del certamen, en la entrega de premios que tuvo lugar este jueves en la librería Brontë.

En este 2019 «se cumplen once años del asesinato de Nagore Laffage, y once años del comienzo de la lucha de su madre, Asun Casasola. Sigue siendo ejemplo para muchas personas y la razón de que este concurso siga vivo», recordó Nerea Sarriegi. Desde el año pasado, además, el certamen ha crecido con la incorporación de una categoría dirigida a los jóvenes de hasta 16 años, «gracias a la ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa». El apartado se ha mantenido también en esta cuarta edición.

Lectura de los relatos

Al acto celebrado el jueves asistieron dos de las ganadoras del concurso, Ainara Elizondo (Hondarribia) y Naroa Carrera (Errenteria), premiadas en las categorías de adultos y jóvenes en euskera, respectivamente. Los relatos de ambas fueron leídos por las periodistas Ainara Zuazabeitia y Aitziber Zapirain. Al recoger su premio, Ainara Elizondo manifestó en euskera que «mientras se sigan organizando este tipo de iniciativas, las aficionadas a la literatura seguiremos también participando».

Asimismo, la ganadora se dirigió a Asun Casasola, que también asistió al acto, para transmitirle su agradecimiento, porque como consecuencia de su lucha y su ejemplo «aquellas personas a las que nos gusta escribir tenemos una opción más» para hacerlo. Naroa Carrera, por su parte, quiso tras recoger su premio agradecer en euskera «que se dedique tiempo a este tema».

No pudieron acudir a la entrega de premios las dos ganadoras de las categorías en castellano, Juncal Baeza, de Madrid (adultos) y Alessandra Bedoya, de Jaén (jóvenes). Pero en el acto se pudieron escuchar los relatos con los que han sido premiadas, que leyeron los periodistas María José Atienza e Iker Ibáñez; y también unas palabras que ambas escribieron tras saber que han sido las ganadoras. Eneritz Dueso, miembro de la organización del certamen, leyó la carta remitida por Juncal Baeza, en la que manifestaba su alegría por «haber participado y sido galardonada en Irun, la tierra que da origen a mi nombre y de donde viene mi familia materna. Estoy muy satisfecha y orgullosa por haber podido contribuir a apoyar esa búsqueda de una sociedad basada en la igualdad y libre de violencia de género». Según explicó la autora, en su relato «quise protestar contra el foco que tantas veces se coloca en el lugar equivocado, sobre la víctima, en lugar de sobre el agresor, y contra los procesos posteriores a un episodio de agresión».

Lo que «tenemos en común»

Eneritz Dueso leyó también las palabras remitidas por Alessandra Bedoya, en las que aseguraba sentirse orgullosa «porque tanta gente participa» en el concurso. «Es importante para nuestra lucha. Porque cada mañana me levanto descubriendo que una mujer está muerta. Y no, no ha sido hallada muerta, ha sido hallada asesinada». La ganadora de la categoría joven reivindicó que «yo quiero ir tranquila hasta mi casa, sin tener a mis padres preguntándote cada cinco minutos por dónde voy, si estoy bien». Alessandra Bedoya concluía su carta recordando que «nada bueno pasa cuando nos importan más las diferencias que las cosas que tenemos en común».

Asun Casasola, por su parte, se dirigió a los asistentes al final de la entrega de premios: «entre todas tenemos que conseguir que esta sociedad cambie. Tenemos que dejar una sociedad más bonita para los que vengan... Y yo pienso que será así. Creo que vamos mejorando un poco, dando pasitos». Y escribiendo palabras inspiradas en su ejemplo.