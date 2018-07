Un paseo desde Oiasso hasta Irun «El retablo de la parroquia del Juncal es impresionante». / F. PORTU La iglesia del Juncal, la plaza Urdanibia, el Casco Viejo y el ayuntamiento son alguno de los puntos que se recorren en las casi dos horas de la visita EKAITZ RETAMOSA IRUN. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:06

Por segundo año consecutivo, aquellos curiosos que quieran conocer la historia de Irun, sus conocidos 'txokos' y ponerse en la piel, por un momento, de aquellos que vivieron en la antigua Oiasso, tienen la opción de hacerlo durante el verano, con las visitas guiadas que organiza el Ayuntamiento de Irun.

El recorrido parte desde la parroquia del Juncal, con el análisis del edificio y su interior, donde los visitantes se sorprenden con cada detalle: «El retablo es impresionante, bonito y muy valioso», comentaba Dionisio, que fue acompañado de sus familiares Merche y Estíbaliz. La visita guiada continúa por la calle Santiago, que permite visualizar el antiguo puerto romano de Oiasso. «Era un paso muy fácil para llegar a Galia», explicaba la guía Ainhoa, que compartió con los presentes anécdotas o curiosidades de los edificios históricos de la ciudad.

Necrópolis de Santa Elena El Museo Romano Oiasso programa para los sábados de verano (11.00 horas) sus clásicas salidas desde el propio museo para conocer la necrópolis de Santa Elena. Minas de Iruguruzeta Las salidas a las Minas de Iruguruzeta desde el museo serán los jueves, viernes y sábado de julio y agosto a las 17.00. Los precios son 5,50 euros por persona, excepto niños de entre 6 y 14 años que son 3,85 euros y menores de 6 años gratis.

Dejando atrás el canal de Dumboa, la próxima parada es en el antiguo camino de la calzada Real, la ermita de Santa Elena, para, después, dirigirse a la plaza Urdanibia. En el antiguo hospital Sancho de Urdanibia, que actualmente acoge el euskaltegi municipal y la Sala Menchu Gal, Estíbaliz se sorprendía al ver la talla de una virgen embarazada: «Hasta ahora no me había fijado. No nos damos cuenta de lo que tenemos cerca de casa».

«Ahora me fijo en todo»

De camino al consistorio, que se analiza tanto la sala capitular como su fachada, la calle Larretxipi tiene en una de sus viviendas el único escudo de Irun que existe en el Casco Viejo. «Ahora me voy fijando en todos los detalles de las casas», decía Merche durante el trayecto que hay de la plaza San Juan hasta el Palacio de Arbelaitz, que es la última parada de las casi dos horas de la visita guiada.

Esta experiencia se repite este verano tras el éxito de la primera edición: «El año pasado llevamos adelante la opción de visitar de forma conjunta, en un solo paquete, los principales enclaves representativos de nuestro patrimonio histórico-cultural», comentaba Miguel Ángel Paez, delegado de Impulso de la Ciudad. Las visitas se podrán hacer hasta al 30 de agosto, cada miércoles a las 11.00 horas y los viernes a las 17.00.

Para disfrutar de este paseo de cerca de dos horas, «más que recomendable» para Estíbaliz, Merche y Dionisio, las inscripciones se pueden realizar mediante www.bidasoaturismo.com o llamando al 943 020 732. El precio por persona es de 2 euros y los niños hasta 12 años pasearán por el entorno de la antigua ciudad romana de Oiasso de manera gratuita.