Un particular y Elkartu reclaman al Ayuntamien otra ubicación para la plataforma para discapacitados en el concierto de Fermin

Un vecino de Irun, Peio Mindegia, y Elkartu, Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, han presentado sendas quejas por Registro municipal contra la ... ubicación de la plataforma que el Ayuntamiento colocará hoy como espacio reservado para personas con discapacidad para el concierto de Fermin Mugurza. La protesta viene motivada porque desde la ubicación determinada por el Ayuntamiento no se ve el escenario, sino que hay que seguir el concierto por la pantalla gigante, por lo que se pone en duda que se esté cumpliendo con los requerimientos de la legalidad vigente y reclaman que se reubique «más cerca del escenario».

Desde el consistorio estiman que «el acceso a la cultura es un derecho universal» y por eso se intenta que «todas y todos puedan disfrutar de las actividades y propuestas culturales organizadas en condiciones de igualdad».

En este sentido, «y en aras de garantizar a las personas con movilidad reducida la participación en el concierto de Fermín Muguruza en las mejores condiciones, se consideró habilitar un espacio preferente, reservado y de uso exclusivo en el entorno para que este colectivo pueda disfrutar del evento en las mejores condiciones de visibilidad, accesibilidad y, principalmente, de seguridad». El consistorio remarca que se tuvieron muy en cuenta «el emplazamiento físico del concierto, las experiencias de usuarios en actividades anteriores y los requerimientos técnicos de la planificación de un evento de tal magnitud».

El Ayuntamiento considera que la opción de espacio de reserva elegida cuenta con «las condiciones más garantistas de accesibilidad y de seguridad en términos de inclusión».