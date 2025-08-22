Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

La parroquia anuncia la Novena del Juncal y San Ramón Nonato el fin de semana que viene

M.A.I.

IRUN.

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44

La parroquia de Santa María del Juncal se encuentra ultimando los preparativos para que el sábado próximo, 30 de agosto, pueda dar inicio como cada año a la Novena por la Virgen del Juncal.

Desde la parroquia señalan que estos últimos años el público que asiste a las eucaristías de las Novenas «no va a menos, en todo caso va a más». La Novena comenzará el sábado 30 de agosto y concluirá el domingo 7 de septiembre. Todos los días a las 19.00 se hará presente una de las nueve parroquias de Irun con su sacerdote, sus lectores, con un coro de la ciudad... Recuerdan desde la parroquia que se trata de «honrar a la Virgen del Juncal y prepararnos para su fiesta, el 8 de septiembre».

El último día de la Novena se concluirá con el Canto de La Salve de Hilarión de Eslava interpretada por cantores de todos los coros de la ciudad. Los ensayos previos se realizarán los días 5 (viernes) y 6 (sábado) de septiembre a las 20.00 en la parroquia.

San Ramón

Además, el domingo 31, festividad de San Ramón, a las 11.00 habrá misa en la capilla de las Siervas (C/Mayor) coincidiendo con las fiestas de calle Mayor y a las 12.00 en la ermita de San Marcial donde repicarán las campanas en recuerdo de la batalla ganada allí el 31 de agosto de 1813.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La parroquia anuncia la Novena del Juncal y San Ramón Nonato el fin de semana que viene