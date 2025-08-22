La parroquia anuncia la Novena del Juncal y San Ramón Nonato el fin de semana que viene

M.A.I. IRUN. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

La parroquia de Santa María del Juncal se encuentra ultimando los preparativos para que el sábado próximo, 30 de agosto, pueda dar inicio como cada año a la Novena por la Virgen del Juncal.

Desde la parroquia señalan que estos últimos años el público que asiste a las eucaristías de las Novenas «no va a menos, en todo caso va a más». La Novena comenzará el sábado 30 de agosto y concluirá el domingo 7 de septiembre. Todos los días a las 19.00 se hará presente una de las nueve parroquias de Irun con su sacerdote, sus lectores, con un coro de la ciudad... Recuerdan desde la parroquia que se trata de «honrar a la Virgen del Juncal y prepararnos para su fiesta, el 8 de septiembre».

El último día de la Novena se concluirá con el Canto de La Salve de Hilarión de Eslava interpretada por cantores de todos los coros de la ciudad. Los ensayos previos se realizarán los días 5 (viernes) y 6 (sábado) de septiembre a las 20.00 en la parroquia.

San Ramón

Además, el domingo 31, festividad de San Ramón, a las 11.00 habrá misa en la capilla de las Siervas (C/Mayor) coincidiendo con las fiestas de calle Mayor y a las 12.00 en la ermita de San Marcial donde repicarán las campanas en recuerdo de la batalla ganada allí el 31 de agosto de 1813.