Irun

El parque Julián Sánchez de San Miguel se cierra para colocar una malla antipalomas

M. A. I.

IRUN.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26

El área de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras del Ayuntamiento dio inicio ayer a los trabajos de instalación de una malla antipalomas bajo la estructura de las cubiertas del parque Julián Sánchez, ubicado en la calle Donostia del barrio San Miguel.

La actuación tendrá una duración aproximada de dos semanas, durante las cuales el parque permanecerá cerrado al público por motivos de seguridad.

Como paso previo a la colocación de la malla está prevista una limpieza integral de la estructura, que se coordinará con la instalación de la nueva protección. Una vez finalizados los trabajos y en una fase posterior, cuya programación y coordinación está pendiente de definir, se sustituirá el suelo de seguridad y se renovarán, mediante adecentado o sustitución, algunos elementos de juego que no presentan un buen estado.

Una actuación de similares características con la colocación de una malla antipalomas ya se llevó a cabo el pasado mes de diciembre en otro parque infantil cubierto, el de Olaketa concretamente. En ese punto el resultado tras la colocación de la malla ha sido óptimo.

