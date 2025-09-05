Los parkings de Colón, Mendibil y San Juan ofertan en septiembre 12 horas por 1,99 euros

I. M. IRUN. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento y la empresa Telpark han llegado a un acuerdo para que entre el 8 y el 30 de septiembre se vuelvan a activar en los parkings del paseo de Colón, Mendibil y la plaza de San Juan los bonos 'multipass', que permiten estacionar hasta 12 horas por 1,99 euros.

Con esta promoción, el Ayuntamiento pretende «facilitar a la ciudadanía el estacionamiento en el centro de la ciudad» durante este mes «para promocionar así el comercio local y que el aparcamiento no sea un problema».

En la última edición de esta campaña, que tuvo lugar el pasado mes de enero, se vendieron un total de 1.100 packs de estos abonos. Los usuarios de los tres aparcamientos subterráneos mencionados podrán estacionar su coche durante 12 horas por 1,99 euros, sin franjas horarias ni restricción de días, lo que supone un ahorro del 70 % respecto a la tarifa habitual. Los bonos Multipass se podrán adquirir a través de la propia aplicación de Telpark con tres modalidades: 5, 10 y 20 pases. Esta iniciativa da continuidad a las campañas que se desarrollaron en septiembre de 2024 y enero de 2025.