41 parejas están participando en el XXVII Torneo Txingudi del Ramuntxo 12 más disputan de forma paralela el Torneo Norberto Tranche de veteranos

I. A. IRUN. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se están disputando en el Trinkete municipal Ramuntxo Berri el XXVII Torneo Txingudi y, en categoría de veteranos, el Torneo Norberto Tranche.

En esta ocasión se han inscrito al campeonato que organiza el Ramuntxo 41 parejas, de todo Euskal Herria, divididas de la siguiente manera: Diez en la categoría Hors Serie, quince en Primera y 16 en Segunda. gorías,Hors Serie (10 parejas) Primera ( 15 parejas) y Segunda (16 parejas). En veteranos compiten doce parejas.

Los partidos se juegan los viernes a partir de las 19.00 y los sábados desde las 09.00, y en algunos casos entre semana.

El programa para esta semana es el siguiente: Hoy, a las 20.00 horas, Sorzabalbere-Arrospide contra Yustede-Larreche (Primera). Viernes, 19.00, García-Agirresarobe frente Oyarbide-Zapiain (Primera); 20.00, Oyarzun-Labaien ante Bombín-Urturi (Primera); 20.00, Zugarramurdi-Iribarren contra Gardos-Debibie (Segunda). Sábado, 10.00, Larrarte-Mutuberria frente a Petrissan-Fourre (Hors Serie); 11.00, Letamendia-Begiristain ante Garbizu-Andueza (Primera); 12.00, Larralde-Iturrino contra Mutuberria-López de Munian (Segunda). Las finales están previstas para el 19 de diciembre.