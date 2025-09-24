Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los partidos se disputan en el Trinkete Ramuntxo Berri.

41 parejas están participando en el XXVII Torneo Txingudi del Ramuntxo

12 más disputan de forma paralela el Torneo Norberto Tranche de veteranos

I. A.

IRUN.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se están disputando en el Trinkete municipal Ramuntxo Berri el XXVII Torneo Txingudi y, en categoría de veteranos, el Torneo Norberto Tranche.

En esta ocasión se han inscrito al campeonato que organiza el Ramuntxo 41 parejas, de todo Euskal Herria, divididas de la siguiente manera: Diez en la categoría Hors Serie, quince en Primera y 16 en Segunda. gorías,Hors Serie (10 parejas) Primera ( 15 parejas) y Segunda (16 parejas). En veteranos compiten doce parejas.

Los partidos se juegan los viernes a partir de las 19.00 y los sábados desde las 09.00, y en algunos casos entre semana.

El programa para esta semana es el siguiente: Hoy, a las 20.00 horas, Sorzabalbere-Arrospide contra Yustede-Larreche (Primera). Viernes, 19.00, García-Agirresarobe frente Oyarbide-Zapiain (Primera); 20.00, Oyarzun-Labaien ante Bombín-Urturi (Primera); 20.00, Zugarramurdi-Iribarren contra Gardos-Debibie (Segunda). Sábado, 10.00, Larrarte-Mutuberria frente a Petrissan-Fourre (Hors Serie); 11.00, Letamendia-Begiristain ante Garbizu-Andueza (Primera); 12.00, Larralde-Iturrino contra Mutuberria-López de Munian (Segunda). Las finales están previstas para el 19 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 41 parejas están participando en el XXVII Torneo Txingudi del Ramuntxo

41 parejas están participando en el XXVII Torneo Txingudi del Ramuntxo