«¡Parecía que no se acababa nunca!»

Si puede dar pereza subir cuatro o cinco pisos para llegar a casa, ¿qué será una ascensión de 160 pisos, con 2.909 escalones? La respuesta la tiene, entre otros, Asier Landart: «¡Parece que no se acaba nunca!»

2.909 escalones tuvieron que ascender para subir los 160 pisos del Burj Khalifa, además con un lastre de diez kilos en un chaleco.

Los irundarras Landart y Partrick Laqueche formaron un equipo para participar en los Dubai Games, completado con Aratz Lakunza (Donostia), Pablo Benito (Madrid), Adri Martín (Barcelona) y Onán Medina (Canarias). Representaban a Irun en The battle of the cities, la batalla de las ciudades, contra otro medio centenar de localidades, muchas de ellas, capitales de países.

Cuenta Landart que «ha sido una experiencia increíble. Aquello es otro mundo. Te das cuenta desde el momento en el que aterrizas. Nos fueron a buscar al aeropuerto en unos cochazos impresionantes, allí un BMW es poca cosa. Y todos los equipos, de las cuatro categorías que había, estábamos en unos hoteles de lujo. Éramos muchísima gente».

Eran dos días de competición, tres en caso de llegar a la final. Y el evento empezó con una prueba que solo se puede realizar en Dubai: la ascensión al Burj Khalifa, edificio más alto del mundo con 828 metros de altura y 160 pisos. Hay ascensores, claro, pero la gracia de esta carrera es subir corriendo los 2.909 escalones.

Lo más parecido es la carrera de ascensión al Empire State Building de Nueva York, que se lleva realizando desde 1978 y en la que hay que ascender 86 pisos con 1.576 escalones. Los ganadores de esta carrera suelen emplear cerca de diez minutos en la tarea, el triple en Dubai.

No se puede entrenar

Landart explica que, «es algo que no puedes entrenar, en ningún sitio vas a encontrar tantos pisos». Por si la empresa no fuera ya suficientemente complicada, «nos pusieron un chaleco lastrado de diez kilos a cada uno. Y los chalecos iban atados por un cable de 70 centímetros de uno a otro».

La guinda del pastel la puso, en el caso de Landart, que «me puse enfermo. Me desperté muy mal, estaba flojo, pero me dije que era una vez en la vida. Luego, claro, estábamos en el piso 80 y ya no podía más. Pero había que seguir».

El equipo de Irun tuvo una actuación destacada en esta prueba, ocupando la quinta posición. «Había una puntuación extra en caso de bajar de treinta minutos, pero nadie lo consiguió. Antes de empezar calculamos la velocidad a la que deberíamos subir para hacer menos de treinta minutos. Había cuatro descansos y en el último fue cuando vimos que no nos daba». A pesar de ello, «acabamos en 32 minutos y cinco segundos, a 52 segundos del ganador, Colorado, y a seis segundos de Copenhague, que era la ciudad favorita del evento».

Los equipos salían cada ocho minutos y el de Irun adelantó a dos. «Nos perjudicó un poco porque uno nos dejó pasar, pero el otro siguió corriendo y nos costó más pasarles», señalan.

Pruebas 'clásicas' de OCR

En el segundo día de competición tuvieron que afrontar prueba 'clásicas' de OCR, de carreras de obstáculos. Eran «del estilo a lo que conocemos, con algunas cosas un poco diferentes. No eran difíciles, lo complicado era coordinarse bien entre los cinco del equipo».

Ahí se dieron cuenta que «algunos equipos tenían las pruebas súper estudiadas y muy trabajadas. Nosotros íbamos a competir y a disfrutar, pero nos faltó algo de táctica. Veías que tenían estudiado cada paso que daban y eso son segundos que cuentan en cada prueba».

En esa segunda jornada, «anduvimos bien, pero tuvimos un par de errores en dos de las pruebas, que nos penalizaron mucho». Lamenta que «una de las siete pruebas no la conseguimos acabar. Teníamos que hacer una torre los cinco y no fuimos capaces de hacerla. Y otra en la que los otros cuatro me llevaban a mi encima de un tubo que pesaba más de 400 kilos también nos dio muchos problemas».

En esas dos pruebas se escaparon las opciones de conseguir una buena clasificación y alguno de los suculentos premios que había, empezando por 150.000 dólares para el equipo ganador.

Finalmente, el equipo de Irun ocupó la vigesimoprimera edición y vuelve con la lección aprendida. «Lo primero, ha sido una experiencia súper bonita y un honor representar a Irun en un evento mundial. Como para repetir. Y después, que la estrategia cuenta mucho y que la tenemos que trabajar más de lo que habíamos hecho. Ahí pagamos la novatada».

Añade que «nuestro equipo estaba formado por seis personas de un perfil muy parecido. Para algunas pruebas haría falta tener alguna persona de otro perfil, más forzudo».