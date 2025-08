El paraíso de coleccionistas y nostálgicos estrena agosto

Joana Ochoteco Irun Sábado, 2 de agosto 2025, 21:40 | Actualizado 22:09h. Comenta Compartir

Aquel libro que nos marcó la adolescencia. La película que nos descubrió la magia del cine. Material para alimentar esos tocadiscos en los que la música suena mejor que en ningún otro aparato. Pomos de forja que ya no son antiguos, ahora son codiciados artículos vintage. Y miles (literalmente, miles) de juguetes entre los que pueden aparecer aquel castillo de Playmobil o el videojuego de la Game Boy que espolearon las tardes lluviosas de nuestra infancia. Todo eso, la nostalgia hecha papel, vinilo, plástico o vidrio estaba ayer en la plaza del Ensanche.

La Feria del Coleccionismo que avanza hacia sus dos décadas de andadura firmó una nueva edición de este clásico del agosto irundarra. Este año se ha adelantado una semana a fin de no coincidir con la Euskal Jira del próximo sábado, pero el cambio de fecha no varió la buena acogida que cosechó el evento. Sin demasiado calor ni lluvia, una visita a la feria se convirtió en un buen plan para el primer fin de semana del mes.

La iniciativa la impulsan y organizan, con el apoyo del Ayuntamiento, coleccionistas locales entre los que se encuentra Iñigo Martínez, ayer al frente de un puesto repleto de libros, películas y material cinematográfico: agradecía que «el tiempo ha ayudado y está habiendo mucho movimiento. Es un día al año y la gente interesada en esta feria no falla». Martínez confirmaba que «tengo clientes fijos que vienen, sobre todo, a por películas. Hay muchas de colección y antiguas que, si no es aquí, no las encuentras en otra parte». Contento por la buena acogida que tuvo el evento, sólo lamentaba que «la pena es que es una vez al año...».

Para niños y no tan niños

Entre los expositores que no se pierden esta cita en la plaza del Ensanche está Agustín Piñeiro, de Errenteria. Su puesto fue ayer uno de los más concurridos: resultaba imposible cuantificar la cifra de artículos que se amontonaban en su stand dedicado a juegos y juguetes: «¿Cuántos? Una barbaridad. Nos falta sitio para sacar todos», comentaba. El errenteriarra dispone de «un trastero en el que guardo toda mi colección, y esto es lo que me sobra».

En ese paraíso nostálgico para los que crecieron en los años 70, 80 o 90 y con su hijo ayudándole a atender a la clientela, Agustín confirmaba que «vienen más los que ya no son niños, pero se traen a sus niños». Alguna cualidad sempiterna deben de tener esos Legos, Playmobiles, Barbies y demás emblemas de décadas pasadas para seguir atrayendo a peques que han nacido en un mundo de pantallas.

Entre los adultos que curioseaban en el puesto se mezclaban tanto «nostálgicos como coleccionistas», muchos de ellos clientes habituales: «durante todo el año voy a la feria de Hondarribia», la que acoge el puerto deportivo de la localidad vecina el primer domingo de cada mes, «y muchos ya me conocen. Pero esta feria», la de Irun, «es algo muy especial», corroboraba.

