Paco Etxeberria y Lourdes Herrasti ofrecen mañana una charla en Palmera

E. PRIETO IRUN. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Dos eminencias en el campo de la exhumación e identificación de personas represaliadas, Paco Etxeberria y Lourdes Herrasti, ofrecerán mañana en el Espacio Palmera Montero una conferencia que lleva por título 'Entre la memoria histórica y la memoria reciente'. La cita, organizada por la Asociación Republicana Irunesa 'Nicolás Guerendiain' dentro del vigésimo aniversario de su nacimiento, arrancará a las 19.00 horas con entrada libre.

Los encargados de ofrecer la charla de este viernes participan activamente desde el año 2000 en la exhumación de personas asesinadas y desaparecidas durante la guerra civil española y la posterior dictadura franquista. Esa incomparable experiencia la trasladan a actos divulgativos como el de esta tarde, en el que los asistentes podrán conocer cómo realizan su trabajo en fosas clandestinas: la mayor parte de ellas localizadas en parajes de monte y zonas apartadas de los núcleos urbanos.

Tal y como han recordado Etxeberria y Errasti en conferencias anteriores, el Ministerio de Justicia publicó en 2011 un mapa con todas las fosas que entonces se conocían en España, muchas de ellas ya exhumadas. En ese mapa se podía apreciar la gran densidad de fosas en el territorio y espacios en blanco; no porque no hubiese fosas en esos lugares, sino porque no están documentadas. Según indica Herrasti, no habría un municipio que careciera de una fosa clandestina en la Guerra Civil.

Para Etxeberria y Herrasti es muy importante poner rostro a todos los restos que encuentran. Realizan una labor de antropología pero no se trata de estudiar restos óseos, sino de buscar una identidad, un nombre y un rostro. En ese trabajo es muy importante una labor previa de documentación, con la consulta de archivos o conversaciones con personas de edad que conocieron los hechos. Esa memoria oral se está perdiendo a marchas forzadas porque actualmente ya existe un desfase de casi 90 años.

El encuentro de esta tarde en Palmera Montero se producirá 25 años después de la primera exhumación científica, que data del año 2000 en Priaranza del Bierzo. La mayor parte de las víctimas de las fosas que se encuentran son hombres pero también hay mujeres, entre un 2 y un 3%. Ellas son mayoritariamente las encargadas de recuperar la memoria y las que reclaman a sus seres queridos.