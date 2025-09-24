Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Va a ser un otoño de alto voltaje para el Museo Oiasso

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:54

Además de un Ficab que celebra sus bodas de plata, el otoño del Museo Oiasso va hasta arriba de citas especiales.

La primera, desde la semana que viene, son las Jornadas Europeas de Patrimonio que este año llegan a Irun con el foco muy claramente puesto en las termas. Habrá visitas guiadas los sábados y talleres para estudiantes con necesidades especiales. Además los días 16 y 23 se ofrecerá en el museo una novedosa experiencia en formato Escape-Room para alumnos de 4º de ESO y Bachillerato. El programa incluirá la proyección de la película Golpe a golpe en colaboración con Kera Elkartea.

También el próximo mes acogerá la exposición relativa a la Semana Jakobea de Jakobi

Aún hay más, porque el 17 de octubre «tendremos la Gala de la Diversidad, que llega con novedades este año», anunció la resposable de Actividades de Oiasso, Aizpea Goenaga. «Incorporamos la asociación de personas sordas a esta familia que sigue creciendo». Casi sin respiro, la semana siguiente, arrancará el Ciclo de Historia y Ciencia que Oiasso comparte con Biogipuzkoa. «Este año trataremos cómo se han abordado en distintas épocas distintas situaciones relacionadas con la salud, por ejemplo, enfermedades que hoy tratamos con un antibiótico», siempre con un científico y un historiador o un arqueólogo. Posteriormente, con el desarrollo del Ficab en noviembre, el museo aprovechará para dar a conocer la iniciativa del Ficab Itinerante que teje redes a lo largo de todo el año.

