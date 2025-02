Otermin se convirtió en unionista de oro entre el aplauso de los suyos

Iñigo Morondo IRUN. Lunes, 24 de febrero 2025, 20:26 Comenta Compartir

El Real Unión, en colaboración con su asociación de veteranos, saldó el sábado una enorme deuda. Quizá pocos lo tenían presente, pero estaba en el debe del club tener un gesto hacia el futbolista que en más ocasiones ha defendido sus colores en el primer equipo: 444 partidos a lo largo de 14 temporadas. Xabier (Xixa) Otermin, el portero zarauztarra, ha sido protagonista de la historia reciente txuribeltz. Jugó las fases de ascenso a Segunda y vivió el salto a la categoría de plata, lideró al equipo para lograr su título más reciente (la Copa Federación en 2015) y fue partícipe de éxitos coperos como las eliminaciones de Athletic o Real Madrid, entre otros.

«Me llamaron desde el club hace ya un tiempo para proponerme este homenaje en el partido contra el Sanse», explica. Otermin jugó en otros clubes también, pero canterano realista y unionista comprometido, el choque entre ambos equipo era un escenario inmejorable para un acto «realmente especial» que incluyó la insignia de oro del club, la ovación de su estadio y el saque de honor. «Estaba nervioso cuando salí al campo. Muy nervioso. Más nervioso que en otras ocasiones en las que he salido al Stadium Gal. Era un día importante». Se acercaron varios compañero de sus años unionistas: Ricardo Costa, Iñaki Berruet, Iñaki Goikoetxea, Oier Larrainzar, Joseba Agirre, Juan Domínguez, Diego Lucio y Sergio Francisco, presente además como entrenador del Sanse. «Es de agradecer que vinieran. Es gente que me conoce bien y me ha gustado tenerlos. También hubo unas cuantas bromas, sobre todo para que hablara», apunta Otermin, que siempre se sintió más cómodo dando órdenes desde el área que hablando en público. Aún y todo, sí deja claro que está «muy feliz con este homenaje. Es muy bonito que el club se haya acordado de que pasé unos cuantos años aquí, que se haya acordado de mí. Me hace mucha ilusión».