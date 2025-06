Osasun Bidasoa reclama a Salud que reaccione a la manifestación ciudadana

Osasun Bidasoa, en su nombre y en el de los colectivos de familias afectadas por el traslado temporal del servicio de psiquiatría infanto juvenil y ... el cierre de las urgencias pediátricas, remitió el 2 de junio una carta al consejero de Salud, Alberto Martínez, y a la directora general de Osakidetza instándoles a reaccionar tras la «multitudinaria manifestación» que el pasado 31 de mayo llenó las calles del centro de Irun con entre 10.000 y 12.000 participantes (según la estimación de la Policía Local y la Ertzaintza). La movilización tenía, entre otros, el objetivo de denunciar las decisiones relacionadas con la atención a los menores en la OSI Bidasoa.

La plataforma sanitario-ciudadana advierte que en estos 10 días desde que envió la misiva, no sólo no ha recibido respuesta sino que «la atención a la pediatría en los centros de salud ha empeorado significativamente. Sigue sin cumplirse la prometida ampliación de horario hasta las 17.00 horas. En horario de 8.00 a 15.00 horas no hay apenas pediatras y sólo se atienden urgencias, en muchos casos mediante refuerzos de profesionales de otras zonas. En las urgencias de atención primaria de Irun Centro (PAC) no hay pediatra y el refuerzo de enfermería pediátrica no cubre sábados ni festivos». Las revisiones periódicas se retrasan a nuevas fechas y una vez que se alcanzan, se vuelven a demorar.

Osasun Bidasoa señala también que «la consulta de psiquiatría infanto-juvenil sigue cerrada y las familias se encuentran con enormes dificultades para conseguir una cita para sus hijos en Donostia. No hay consulta de urología (se deriva a Donostia). Las listas de espera para dermatología, cardiología, otorrino y oftalmología son superiores a 60 días. Para traumatología la espera es de 146 días y para urología de 154 días».

Los miembros de la plataforma recordaron que «el Departamento de Salud comunicó tras la manifestación del día 31 que tomaba nota, que 'la expresión de la población fue muy clara', 'estamos escuchando y atendiendo', dijeron. Los alcaldes de Irun y Hondarribia reclamaron soluciones en línea con las mociones aprobadas en los respectivos Plenos. A pesar de ello no se constata ninguna solución ni propuesta concreta de cambio por parte del Departamento de Salud», protestan.