Osasun Bidasoa y ESK denuncian que se van a perder las urgencias pediátricas en la comarca

Los cambios que Osakidetza ha anunciado en la atención pediátrica de la comarca del Bidasoa siguen propiciando reacciones y generando dudas entre los profesionales de la salud pública y, más aún, entre los usuarios, que no ven claro cuál será el proceder para la atención de sus hijos e hijas a partir del próximo 1 de mayo.

Aunque la víspera desde el departamento de Salud se afirmaba, una vez más, que habría pediatras en el PAC (las urgencias del ambulatorio Irun Centro) hasta las 20.00 horas y que en Urgencias del comarcal se atendería a los menores aunque no hubiera pediatras, ayer tanto Osasun Bidasoa y el sindicato ESK como varios profesionales sanitarios de la OSI Bidasoa que contactaron con este periódico aseguraron que no. Que no habrá pediatras en el PAC y que los urgenciólogos no atenderán a los menores de 14 años, «como mucho podrán hacer una primera revisión de la situación y una prescripción si es algo muy leve, pero derivarán a la gente al Universitario de Donostia», aseguraba una persona que trabajó durante años en las Urgencias del hospital comarcal.

Por esa parte es por la que Osasun Bidasoa calificó las medidas anunciadas por Osakidetza de «falsa mejora en la accesibilidad y la calidad de la atención pediátrica en el Bidasoa», advirtiendo que «la realidad es que se cierran las urgencias pediátricas del Hospital Bidasoa». A cambio la propuesta anunciada recoge una ampliación de horario en la atención primaria. «Actualmente los pediatras atienden a los niños y niñas en sus centros de salud los laborables de 8.00 a 15.00 horas. Las urgencias pediátricas se atienden en el hospital de 15.00 a 8.00 horas en laborables y 24 horas en sábados y festivos». Atendiendo a lo que plantea Osakidetza «la hipotética mejora consiste en mantener un pediatra en cada uno de los 3 centros de salud de 15.00 a 17.00 horas de lunes a viernes». Osasun Bidasoa concluye que «el resultado son 15 horas menos de atención pediátrica en laborables y 24 horas menos en sábados y festivos».

«Ponen en riesgo la salud»

También el sindicato ESK, con gran representación en la sanidad pública, aseguraba que desde el Departamento de Salud les informaron ayer «que en las urgencias del Hospital de Bidasoa no se atenderá a personas menores de 14 años y que todas deberán ser derivadas al hospital de Donostia».

ESK señaló que será «un grave trastorno para los padres y madres trasladarse junto a niños y niñas hasta Donostia si precisan atención» pero subrayó sobre todo que «se pone en peligro la salud de los y las más pequeñas». Para el sindicato la ampliación de horario en la atención primaria «es maquillaje» y calificó el paquete de medidas de «irresponsable» y de no seguir «ningún criterio razonable». ESK cifró en 8.000 menores anuales los que se atienden en el comarcal, «según datos de Osakidetza, suficientes para mantener la atención», valoraba el sindicato. Con ese volumen, derivar los casos de la comarca desde las 17.00 horas al Hospital Donostia supondrá allí una «sobrecarga que no viene acompañada de un aumento de plantilla. Eso es malo tanto para profesionales como para pacientes». ESK solicita que primen «criterios que protejan y garanticen la salud de las personas y de los profesionales, no las hojas de Excel».