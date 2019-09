Ondare convoca un multitudinario akelarre para el verano de 2020 Iñigo Mangas, Txemi Moreda y Juncal Eizaguirre presentaron ayer la actividad en el local de la academia de danza Ainhoa. / F. DE LA HERA La entidad prepara un juego de rol en vivo, inspirado en la Survival zombie y pensado para 350 participantes, para el próximo 4 de julio JOANA OCHOTECO IRUN. Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:13

Faltan diez meses, pero vayan apuntando la fecha porque la actividad promete y seguramente complete su aforo, previsto para 350 participantes. Ondare Kultur Elkartea prepara el juego de rol en vivo 'Mari y el akelarre maldito', una actividad que tomará las calles de Irun durante la noche del 4 de julio de 2020. La elección de la fecha no es casual: el impulsor de la iniciativa, Txemi Moreda, lo ha tenido todo en cuenta y «ese día hay luna llena», explicó ayer, en la presentación de la actividad. Esa circunstancia tan propicia para un akelarre añadirá misticismo y un poco más de luz a una noche en la que cientos de participantes vivirán, en primera persona, una aventura vinculada a la mitología vasca.

«Yo soy un friki de la Survival zombie», señaló Txemi Moreda, a quien se le ocurrió que «estaría guay hacer un juego de este tipo en Irun». De eso hace año y medio: en este tiempo, «ha creado una historia, escrito el guión, diseñado las pruebas...», explicó Iñigo Mangas, presidente de Ondare. ¿El resultado? 'Mari y el akelarre maldito', un proyecto en cuyo equipo organizativo están implicadas cerca de un centenar de personas y que cuenta con entidades colaboradoras, patrocinadores y también el apoyo del Ayuntamiento. «Va a ser algo muy potente», auguró Iñigo Mangas.

Almas en pena

LAS FRASES Txemi Moreda Impulsor de la idea «Además de los retos habrá sorpresas durante todo el recorrido. Yo no me lo perdería» Iñigo Mangas Presidente de Ondare «Para superar las pruebas habrá que correr, utilizar el ingenio y conocer la mitología vasca» Juncal Eizaguirre Delegada Cultura «Este es un proyecto que está pensado al detalle, y eso se notará en el resultado»

Desde luego, tiene todos los ingredientes para ello: Txemi Moreda se ha basado en la mitología vasca para crear esa historia de la que no se han avanzado muchos detalles, pero que comenzará con un akelarre en el que estará «Mari con sus brujas». Los dos hijos de la deidad más importante de la mitología vasca también jugarán un papel importante: «Mikelats, el hijo maligno de Mari, fastidia el akelarre. ¿Qué tendrán que hacer los participantes? Completarlo», para que «los sacrificios humanos» de ese akelarre, transformados en almas en pena que se irán creando según transcurra el juego, «puedan irse en paz».

Con este planteamiento, quienes participen se encontrarán con «trece pruebas, guiadas por brujas, y dieciséis casillas que completar», desde las 23.00 de la noche del 4 de julio hasta las cinco de la madrugada del día siguiente. Deberán moverse por distintos escenarios de Irun «que tampoco vamos a desvelar», dijo Txemi Moreda. Eso sí, «hemos grabado videos promocionales en varias de las zonas y... Hay alguna que... Bueno, yo, de noche, no sé si me atrevería a ir allí», comentó Iñigo Mangas. «Además de los retos habrá sorpresas durante todo el recorrido. Yo no me lo perdería», aseguró Txemi Moreda.

Para superar el juego serán necesarias no pocas aptitudes: «habrá que correr, utilizar el ingenio... y conocer la mitología vasca. La gente, para poder resolver las pruebas, va a tener que saber ciertas cosas de los personajes», advirtió el presidente de Ondare Kultur Elkartea. El mismo día del evento, a partir de las 18.00, se establecerá un 'check-in' al que deberán acudir los participantes y donde se les entregarán «los objetos que necesitarán. También les diremos la ubicación desde la que comenzarán las pruebas y les daremos información muy importante para poder hacerlas», señaló Txemi Moreda. Iñigo Mangas adelantó que «el inicio y el final del juego estarán en el entorno de la plaza Urdanibia».

Por su parte, la delegada de Cultura e Impulso de Ciudad, Juncal Eizaguirre, aseguró que el proyecto de Ondare «está pensado al detalle, y eso se notará en el resultado. Esta es una actividad que, tanto si eres amante de los juegos de rol como si no, va a encantar. Agradezco a Ondare y sobre todo a Txemi que hayan impulsado esta iniciativa». El autor de 'Mari y el akelarre maldito' se mostró «encantado» con el apoyo que ha recibido su idea por parte de todos los colaboradores: «sin ellos, este evento no sería posible. Cuando ves que la gente responde, afrontas el proyecto con todavía más ilusión».