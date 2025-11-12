Once arqueólogas sumergen hoy al público en los yacimientos de Gipuzkoa

J. O. IRUN. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Además de nuevos cortometrajes de Ark-Mo, la Sección Educativa que acogerá el Amaia hoy a las 11.00 propone dos documentales: 'El tesoro de Guarrazar' y 'Arqueólogas en Gipuzkoa'. Este último, producido por Aranzadi, nace de una exposición que acogió el Museo Oiasso en 2023 y 2024. El propósito de la muestra, y también de este documental, es «poner en valor el trabajo de las mujeres arqueólogas que trabajan en Gipuzkoa», explica Eider Conde, responsable de comunicación de Aranzadi. Cuando empezaron a documentarse, «nos dimos cuenta de que hay muchísimas mujeres en la arqueología guipuzcoana».

Once de ellas («hay más, pero tuvimos que hacer una selección») protagonizan el documental: sus historias «nos llevan de la mano» a lo largo de un recorrido «por los yacimientos de Gipuzkoa. Cada una nos cuenta cómo vivió su experiencia, qué es lo que investiga y algunas anécdotas que han vivido en las excavaciones», explica Eider Conde.

Con perspectiva de género

En este trabajo que «nació con perspectiva de género desde el minuto uno» también se narran «las dificultades que como mujeres han tenido que solventar en sus investigaciones». En muchos casos, «durante el tiempo que pasaron investigando en los yacimientos no tuvieron protagonismo», y este documental quiere cederles la palabra para reivindicar su aportación a la arqueología guipuzcoana.

La programación de hoy incluye el maratón de arqueología subacuática que se celebrará en el Aquarium de Donostia: allí, a partir de las 18.00, se proyectarán 'Vitrum: la revolución del vidrio en Roma' y 'Naufragios, buzos y hombres rana'. En el Amaia, el ciclo 'Píldoras de historia' propone a las 17.00 'Tarteso, un reflejo en el Guadiana', con posterior coloquio dirigido por el arqueólogo Xabier Peñalver. En la Sección Oficial, a las 19.00, se podrán ver 'Montañas con memoria' y 'Ejércitos de amantes'.