Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Irun

Once arqueólogas sumergen hoy al público en los yacimientos de Gipuzkoa

La Sección Educativa propone hoy un documental de Aranzadi que nació de una exposición que acogió el Museo Oiasso

J. O.

IRUN.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

Además de nuevos cortometrajes de Ark-Mo, la Sección Educativa que acogerá el Amaia hoy a las 11.00 propone dos documentales: 'El tesoro de Guarrazar' y 'Arqueólogas en Gipuzkoa'. Este último, producido por Aranzadi, nace de una exposición que acogió el Museo Oiasso en 2023 y 2024. El propósito de la muestra, y también de este documental, es «poner en valor el trabajo de las mujeres arqueólogas que trabajan en Gipuzkoa», explica Eider Conde, responsable de comunicación de Aranzadi. Cuando empezaron a documentarse, «nos dimos cuenta de que hay muchísimas mujeres en la arqueología guipuzcoana».

Once de ellas («hay más, pero tuvimos que hacer una selección») protagonizan el documental: sus historias «nos llevan de la mano» a lo largo de un recorrido «por los yacimientos de Gipuzkoa. Cada una nos cuenta cómo vivió su experiencia, qué es lo que investiga y algunas anécdotas que han vivido en las excavaciones», explica Eider Conde.

Con perspectiva de género

En este trabajo que «nació con perspectiva de género desde el minuto uno» también se narran «las dificultades que como mujeres han tenido que solventar en sus investigaciones». En muchos casos, «durante el tiempo que pasaron investigando en los yacimientos no tuvieron protagonismo», y este documental quiere cederles la palabra para reivindicar su aportación a la arqueología guipuzcoana.

La programación de hoy incluye el maratón de arqueología subacuática que se celebrará en el Aquarium de Donostia: allí, a partir de las 18.00, se proyectarán 'Vitrum: la revolución del vidrio en Roma' y 'Naufragios, buzos y hombres rana'. En el Amaia, el ciclo 'Píldoras de historia' propone a las 17.00 'Tarteso, un reflejo en el Guadiana', con posterior coloquio dirigido por el arqueólogo Xabier Peñalver. En la Sección Oficial, a las 19.00, se podrán ver 'Montañas con memoria' y 'Ejércitos de amantes'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Once arqueólogas sumergen hoy al público en los yacimientos de Gipuzkoa