Me contaban ayer una anécdota relacionada con el Real Unión y las iniciativas realizadas con el fin de llenar el Stadium Gal en el trascendental partido del domingo contra el Jumilla. Fue, sin lugar a duda, el partido más importante de la temporada, estaba todo en juego. Nada más y nada menos que la permanencia. Y el equipo necesitaba el respaldo de una afición que durante todo el año le había dejado de lado.

Entre unas cosas y otras, el club echó mano del viejo recurso del coche con altavoz en el techo recorriendo la ciudad con el himno unionista a todo volumen y la petición de que todo el mundo acudiera al Stadium Gal. No hay duda de que la idea es vetusta, pero también es cierto que la gente que pasea por la calle escucha la llamada unionista.

El problema es que alguien no se percató de que estamos en el año 2019. El coche utilizado solo tenía reproductor para casetes y no había manera de hacer sonar el himno por el megáfono. Afortunadamente, unos compañeros periodistas solventaron el contratiempo e Irun escuchó el 'aun se cantan tus mil proezas'.

Quizá sea exagerado, pero la marcha del club en las últimas campañas tiene mucho que ver con el problema del casete. El mundo avanza mientras el Real Unión se ha ido quedando estancado en un pasado que le llevó a la gloria pero que, a día de hoy, no vale.

Por fortuna, la temporada ha terminado con una sonrisa para todo el unionismo. La victoria por 2-0 contra el Jumilla le ha dado la permanencia al Real Unión, que seguirá en Segunda B y se libra de una Tercera División que nadie sabe a dónde podría haber llevado a la entidad.

La tendencia a la baja no se ha detenido y no queda otra que corregir el rumbo. No tenemos aquí la fórmula mágica, no nos corresponde, pero, como mínimo, el Real Unión debe llegar a la era digital y olvidar el casete.