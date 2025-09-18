«Ofrezco fisioterapia geriátrica, oncológica y en breve, neurológica» Todo lo relacionado con la Salud le ha atraído desde siempre y la Fisioterapia es la forma de ayudar a los demásEider Olaizola Guereño Clínica de fisioterapia Bidean, en Irun

Eider Olaizola Guereño se muestra entusiasmada con este camino que acaba de empezar. En agosto abría en Anaka, en Monte Aldabe Kalea 3, local 002, en Irun, su clínica de Fisioterapia Bidean. En ella cuenta, además de la consulta, con un pequeño gimnasio. Ofrece tratamientos personalizados para ayudar y recuperar la calidad de vida a sus pacientes. Graduada en Fisioterapia por la Universidad de Deusto, está especializada en Fisioterapia Oncológica, con formación en cáncer de mama y tiene también formación en punción seca y electropunción aplicada a la patología clínica. En breve comienza un máster en fisioterapia neurológica.

– Acabar la carrera y apostar por abrir una clínica en Irun...

– Acabé hace año y pico ya, estuve trabajando en Orio, con el club de remo, de fisio, también en una clínica privada de Hondarribia y en el polideportivo.

– ¿Es vocacional?

– Siempre me ha gustado el tema de la salud, quería hacer algo relacionado sí o sí. Y quería algo cerca. No sabía si hacer enfermería, fisioterapia... Justo sacaron la carrera de fisio en Donostia. Pensé: esta es la mía, es una señal, me quedo aquí. Hice en Deusto, todo muy bien, los profesores me han ayudado mucho.

– ¿Y lo de abrir tu propia consulta?

– No lo tenía muy claro, me daba como cosa. Pero mi pareja, que ha hecho fisioterapia también, me animó. Por un lado, me veía aún joven, pero luego pensé que si no era ahora, luego igual, con hijos, con más responsabilidades, todo se complica.

– ¿Fue fácil encontrar el lugar?

– En Hondarribia no había muchas opciones y muy caras, pero en Irun, sí. Quería buscar un sitio que no hubiera muchos fisios alrededor y que fuera fácil aparcar. Y también, que no tuviera escaleras, porque yo me quiero centrar en fisioterapia neurológica y hay que pensar en sillas de ruedas, bastones... Aquí está bien para aparcar y está a pie de calle.

– ¿Con qué problemas vienen tus pacientes?

– Viene mucha gente por problemas ocasionados por sus trabajos. Y no solo en trabajos más físicos, también por las posturas ante el ordenador... Además, ahora la gente se cuida más, coge el hábito de venir una vez al mes, por ejemplo...

– ¿Por qué neurología?

– La carrera son cuatro años y en cuarto hicimos neurología. Cuando estudias fisio crees que todo es camilla, pero hay un montón de especialidades: deportiva, respiratoria, neurológica, geriatría... Yo soy mucho de paciente geriátrico. Me encantaría hacer clases para abuelos haciendo rehabilitación. En neurología hay mucho paciente mayor, también joven, pero menos. Desde hace unos años se ha puesto de moda todo lo relacionado con el suelo pélvico y hay ya muchos fisioterapeutas especializados en ello. En neurología no hay tanto y hay mucha necesidad. Es gente que necesita mucha ayuda y tan difícil de encontrar... Tengo pacientes aquí que se sienten solos, muchas veces haces también un poco de psicóloga. Me gusta estar con ellos, hay que ser consciente de que un tratamiento muchas veces es mucho de cabeza...

– Tienes la consulta y el gimnasio.

– Sí, el gimnasio no solo para neurología. Te viene un paciente, por ejemplo, con un hombro mal. Primero le trato, le hago neuromodulación, masaje, movilizaciones y después, al gimnasio, ejercicios.

– ¿Planteas hacer algo grupal también?

– Me encantaría hacer grupos de geriatría. Neurología es más difícil, porque hay que estar con cada paciente, es más individualizado. Pero en geriatría, sí.

– En neurología, ¿para qué tipo de pacientes?

– Pues por ejemplo, con Parkinson, lesiones medulares, ictus... No hay muchos fisioterapeutas de neurológico porque tienes que tener mucha paciencia. En dos meses no vas a ver resultados, es a la larga. Y que la Seguridad Social no llega a todo. Los casos que he tenido aquí habían sido tratados cuatro meses. Que igual para un hombro es suficiente, pero para un ictus, no. Necesitas más.

– ¿Son sesiones de una hora?

– Sí, sesiones de una hora y luego tengo bonos, por ejemplo, de cinco sesiones. Y para personas de neurología u oncología, los bonos son de diez sesiones o más, que salen mejor de precio.

– ¿Cómo puede ayudar la fisioterapia a pacientes oncológicos?

– Sobre todo en el tema de las cicatrices. Me he especializado en cáncer de mama. Se tratan las cicatrices, el plexo, que se queda tocado. Es que muchas veces no se quita solo la mama, se quita parte del músculo, el pectoral. El hombro congelado es típico, no puedes casi ni levantarlo. Ahí hay mucho trabajo por hacer. Y luego masaje terapéutico... Hay que tener en cuenta en qué estadio está porque a lo mejor es desaconsejable. Es importante siempre que vayas a un fisio, si tienes cáncer, decirlo. Nosotros no podemos generar una metástasis, pero sí que la podemos favorecer. Es muy importante una buena anamnesis al principio, preguntar todo: alergias, enfermedades, medicación... ¡Pero es que hay gente que se le olvida!

– La mayor satisfacción es ver avances, me imagino.

– Cuanto llega la segunda sesión y te dicen: mucho mejor. Pero hay que dejar claro que magia, no hacemos. Es un acompañamiento para que estén mejor.