Las obras de urbanización de Korrokoitz arrancarán en el segundo semestre de 2026 El proyecto aprobado prevé invertir 4,5 millones para crear una ordenación que recuerda a la estructura de la Parte Vieja e incluye la renaturalización del canal

Iñigo Morondo IRUN. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:48

La alcaldesa, Cristina Laborda, se presentó el martes a una reunión vecinal en la Parte Vieja con la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del ámbito Korrokoitz bajo el brazo. El gran lunar urbanístico del casco histórico (no el único, porque ahí aguarda su momento Papinea, al otro lado de la calle Uranzu) ve una luz al fondo y, ésta sí, parece que realmente es la de la salida a décadas y décadas de indefinición. Con todas las cautelas, todo apunta a que las obras en Korrokoitz arrancarán en el segundo semestre del año próximo.

«Korrokoitz va a sufrir una auténtica revolución urbana. De una zona degradada por el paso del tiempo vamos a transformarlo en un espacio atractivo tanto para que los iruneses e irunesas puedan seguir desarrollando su proyecto de vida en la ciudad como para el conjunto de la ciudadanía», decía la alcaldesa, Cristina Laborda. Porque en Korrokoitz se habla de 311 viviendas (aproximadamente), pero se habla de algo más. «La urbanización se plantea con calles y edificaciones con formas sinuosas, de tal manera que replique la idea de un casco antiguo». Habrá una nueva calle desde la plaza Urdanibia hasta el canal con espacios comerciales. Junto con la calle Korrokoitz formará la cruz que vertebra un ámbito «fundamentalmente peatonal, aunque con acceso para vehículos de emergencias». Casi 200 árboles poblarán las nuevas calles.

El canal

Renaturalización Con presupuesto municipal. En cuanto se reciba el informe de URA se retirará el hormigón convirtiendo el canal en regata.

Paseo de borde Será una obra complementaria a la municipal y vinculada a las cargas de urbanización. Convertirá la zona en lugar de estancia con paseos, bancos, arbolado, elementos de gimnasia... Se realizará dentro de las fases de desarrollo del ámbito.

La urbanización

2026, clave. A comienzos del año próximo está previsto que la iniciativa privada redacte el plan de Reparcelación y una vez aprobado, en algún momento del segundo semestre del año, comenzarán las obras por la fase 0 derribos y construcción infraestructuras.

Características Manzanas y calles irregulares buscando reflejar el aspecto urbano de la Parte Vieja preexistente. Viarios peatonales y mucho arbolado, especialmente en la calle que unirá la plaza Urdanibia con la regata.

Las viviendas

Estimación de plazo El inicio de la construcción de viviendas dependerá de la iniciativa privada, pero las primeras arrancarán entre 2026 y 2028.

Libre, VPO y realojos Se prevén unas 250 viviendas libres y 63 para VPO y realojos.

También será radical el cambio en el frente del canal. La actuación inminente del Ayuntamiento retirará las losas de hormigón y será durante la urbanización cuando se convierta «en un paseo arbolado para peatones y bicis con un parque infantil, un circuito para el envejecimiento activo y una zona de calistenia».