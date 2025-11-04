Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Estado actual de las obras de rehabilitación de Irugurutzeta, donde se construye un centro de interpretación. FOTOS F. DE LA HERA

Irun

Las obras de Irugurutzeta llegan al ecuador con la primavera como horizonte de apertura

La Junta de Gobierno ha licitado el suministro de los contenidos digitales, que desde el futuro centro de interpretación sustentarán la nueva narrativa del coto minero

Joana Ochoteco

Irun

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

La Junta de Gobierno Local ha licitado este mes el diseño, creación y suministro de los contenidos digitales y equipos audiovisuales que reforzarán el ... centro de interpretación de Irugurutzeta para convertirlo en «un nuevo atractivo turístico para nuestra ciudad», señaló la alcaldesa, Cristina Laborda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las obras de Irugurutzeta llegan al ecuador con la primavera como horizonte de apertura

Las obras de Irugurutzeta llegan al ecuador con la primavera como horizonte de apertura