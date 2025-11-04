Las obras de Irugurutzeta llegan al ecuador con la primavera como horizonte de apertura

La Junta de Gobierno Local ha licitado este mes el diseño, creación y suministro de los contenidos digitales y equipos audiovisuales que reforzarán el ... centro de interpretación de Irugurutzeta para convertirlo en «un nuevo atractivo turístico para nuestra ciudad», señaló la alcaldesa, Cristina Laborda.

Hace medio año que arrancaron las obras de rehabilitación del coto minero y su batería de hornos de calcinación. El presupuesto establecido para los contenidos digitales y audiovisuales es de un máximo de 315.810 euros. Es una partida menor en el conjunto de 1,7 millones que se van a destinar a la rehabilitación del conjunto, pero redondearán la experiencia que se quiere ofrecer en la visita a este equipamiento. La intención, señaló la alcaldesa, es que «2026 sea el año de los hornos de Irugurutzeta» y su apertura al público se prevé para «en torno a Semana Santa», entre los meses de marzo y abril.

millones de euros es la cuantía destinada a la rehabilitación de Irugurutzeta La partida destinada a los recursos digitales y equipos audiovisuales se ha estimado en algo más de 300.000 euros. El conjunto de la intervención cuenta con financiación europea.

En el ecuador de los trabajos, Laborda confirmó que las obras «van en plazo». Recordó que la actuación cuenta con apoyo presupuestario de los fondos Next Generation, siendo el contrato relativo a los contenidos digitales y audiovisuales uno de los últimos que contará con esta línea de financiación europea.

La mayor batería de Gipuzkoa

Irugurutzeta ya era un valioso recurso patrimonial tanto para locales como visitantes, pero todos los agentes implicados eran conscientes de que su potencial era mucho mayor, tanto por su valor histórico como por su privilegiada ubicación a las puertas del parque natural de Aiako Harria. Irugurutzeta da testimonio de la actividad minera del entorno: si bien los romanos ya explotaron los enclaves mineros y esta actividad continuó en la Edad Media y la Edad Moderna, fue entre el siglo XIX y comienzos del XX cuando se produjo la mayor actividad minera en los montes de Irun. Los hornos datan de esa época, finales del XIX: constituyen la mayor batería existente en Gipuzkoa y una de las más importantes de Euskadi.

El Museo Oiasso ha sido la entidad a través de la que se han canalizado las visitas al recurso patrimonial, incluyendo la bocamina adaptada en la que podían adentrarse los visitantes. Miles de personas han pasado por allí en los últimos años. Irugurutzeta no recibe visitantes desde principios de este año, cuando comenzaron las tareas previas a la restauración. Cuando esta concluya, Irugurutzeta revelará más de su historia: las obras harán accesibles varios espacios y se prevé la ejecución de una zona cubierta con varios pisos. Estos estarán conectados por un ascensor. Las plataformas funcionarán como zona de encuentro, espacio de interpretación y acceso a la batería de hornos. Tendrá luz natural y utilizará energía fotovoltaica.

Una de las vías a Aitzondo

Ese futuro centro de interpretación, nutrido por los recursos audiovisuales y digitales, será la principal pieza de la nueva narrativa que ofrecerá Irugurutzeta: el objetivo es poner en valor el patrimonio industrial de este enclave, pero también el privilegiado entorno natural en el que se encuentra.

En la entrada de Aiako Harria, Irugurutzeta es punto de partida de diferentes rutas, como las que llevan tanto a la base como a lo alto de la cascada de Aitzondo. Los 140 metros de caída por el barranco de Irusta ofrecen una estampa espectacular en el que es uno de los rincones más bellos del Irun verde. En este momento en que el paraje comienza a teñirse con los colores del otoño, son muchos los senderistas que están aprovechando la ocasión de disfrutar de esta ruta. Los que la inician o terminan desde el coto de Irugurutzeta aprovechan, también, para observar el avance de esas obras que avanzan hacia su culminación.