Los Objetivos de Desarrollo Sostenible inspirarán el Programa de Gobierno Plan para cuatro años. Santano apuntó ayer la línea general del Programa de Gobierno 2019-2023. Santano anunció que los 17 própositos que fijó la ONU se concretarán en tres grandes áreas de sostenibilidad: Personas, Economía y empleo y Medioambiente y movilidad IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 4 octubre 2019, 00:37

El Programa de Gobierno para cada mandato se suele definir en los primeros meses tras las elecciones. Se trata de un plan ejecutivo que guiará la acción de gobierno durante los siguientes años. El alcalde, José Antonio Santano, anunció ayer que la idea del actual equipo de Gobierno es que para el periodo 2019-2023 ese plan esté inspirado en los «17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas y que han hecho suyos la Unión Europea, el Gobierno de España y muchas comunidades autónomas», entre ellas la vasca.

Santano alegó que «hay que tomarse muy en serio los problemas que tienen su raíz en el cambio climático. Tienen consecuencias en todos los ámbitos de nuestra vida (social, personal, económico...) y todos lo estamos percibiendo cada vez con mayor claridad». El plan del mandato se articulará conforme a esa idea, distribuyendo sus acciones en «tres grandes áreas sostenibles: una directamente ligada con las personas; otra, directamente con la economía y el empleo y otra relacionada con cuestiones de sostenibilidad como movilidad y temas medioambientales».

Recordó que «los jóvenes se han puesto a la vanguardia de la sociedad pidiendo a las instituciones que nos tomemos en serio el cambio climático, que pongamos medidas en marcha. El gobierno está dando forma a ese nuevo plan de mandato, así que el primer edil no aportó detalles más allá de anunciar que «la movilidad tendrá una gran importancia, como otros asuntos directamente relacionados con el cambio climático», pero también incluirá «pequeñas acciones que tienen que ver con la vida diaria». En otro orden de cosas, aclaró que «tendrá un plan de barrios. Lo llevábamos en nuestro programa electoral», recordó.

Un Programa de Gobierno no tiene necesariamente que pasar por el Pleno, pero ayer Santano no dijo que éste no lo vaya a hacer. «Queremos que se debata. Cuando tengamos el borrador lo trabajaremos con todos los grupos y, seguramente, contactaremos también con el mundo asociativo. Después, lo presentaremos a la ciudadanía». Dado que las acciones que incluya el programa deberán concretarse en «presupuestos, decisiones urbanísticas, acciones en movilidad, propuestas de economía verde y de economía circular...», el Gobierno espera que el plan «lo pueda hacer suyo una mayoría amplia del Ayuntamiento o, al menos, que los aspectos básicos, estratégicos, sean compartidos por una mayoría en el Pleno».

Obras de mejora

Además de apuntar ese camino para el futuro a corto plazo, Santano aprovechó la comparecencia de ayer para la aprobación de dos concursos públicos ligados al estado de la vía pública.

Por un lado, con un máximo de 96.800 euros, una de las licitaciones servirá para renovar los suelos de sendas zonas de juegos infantiles en la calle Bizkaia de Ventas, en el parque Olaketa y en el parque de Soroxarta. Recordó que Irun suma ya «58 zonas de juegos infantiles». Dos de ellas están cubiertas, Olaketa y Nagore Laffage (en la plaza Vollmer), que por razones de la ley electoral habrá de esperar a la vuelta de las elecciones para inaugurarse oficialmente, y una tercera, en Julián Sánchez, en proceso.

El otro contrato, de hasta 166.000 euros, será para mejoras peatonales derivadas, en la mayoría de casos, del programa 'El alcalde en los barrios': calle Miguel de Astigar (entre Colón y Cipriano Larrañaga), acera de Meaka (desde el acceso a Borda Txiki hasta el vivero), nueva acera en la trasera de calle Diana, reparación en el número 8 de la calle Martxoak 8 y ampliación entre el 13 y el 15 de la calle Navegantes.