Nuria Culla pone música a la noche del viernes en la calle Escuelas

La programación cultural del verano irundarra, callejera como siempre, tiene una nueva cita musical este viernes, a partir de las 22.00 horas. El escenario será la antesala del Museo Oiasso, en la calle Escuelas, espacio propio de las actividades culturales estivales en la ciudad.

Nuria Culla es una cantante, guitarrista y compositora donostiarra que comenzó su trayectoria como solista en 2013, moviéndose entre estilos como el indie-folk y pop alternativo.

En 2018 publicó su primer EP acústico, 'Lluvia de marzo en Venecia' y pese a que entre tanto presentó un par de singles, 'I used to' y 'Casi nada', no fue hasta 2024 cuando llegó su segundo disco, 'Hamaika gau'. En esta aventura, Nuria Culla diseñó un viaje musical en el que su voz, rodeada de más instrumentos, fusiona estilos como el jazz, el soul y la bossa nova, con la frescura y la vitalidad de los sonidos pop y electrónicos más actuales.

La espera entre un disco y otro tiene una explicación. Tras acabar su máster de Abogacía, Culla decidió ampliar su formación musical, que contaba con estudios de grado medio con la guitarra como instrumento, y fue aceptada en Musikene, Centro Superior de Música de San Sebastián, para titularse en canto jazz.

Con el nuevo disco, Culla ha trascendido sus fronteras anteriores y está llevando sus canciones (en inglés, castellano y euskera) por toda la península.

El sábado, teatro con 'Susto'

Por otra parte, en la tarde noche del sábado el público irundarra podrá disfrutar de la obra de teatro 'Susto', de la compañía Maite Guevara. Será a partir de las 22.00 horas, en la plaza de San Juan y con acceso libre y gratuito

Se trata de un espectáculo de humor 'terrorífico' dirigido a todos los públicos. En 'Susto', cuatro comediantes trabajan en El castillo del terror, al que acude poco público. Las cuentas hace tiempo que no salen y su sustento de vida pende de un hilo. «Hoy es su última oportunidad para hacer un gran show y que la gente tiemble de miedo. Tal vez así eviten su inminente despido. Todo sería mucho más fácil si no fueran precisamente ellos los que más miedo tienen», explican desde la compañía Maite Guevara.