Los nuevos precios se aprobaron por mayoría simple, sin apoyo del PNV de Irun I.M. IRUN. Sábado, 12 octubre 2019, 00:53

La Asamblea de ayer dejó una curiosidad en las votaciones. Las tasas de residuos y agua se votaron por separado. Abotsanitz, EH Bildu de Irun y EH Bildu de Hondarribia se abstuvieron en todos los casos, mientras que Elkarrekin Podemos-IU votó contra la tasa de basuras y se abstuvo en la de agua. Lo llamativo fue que los votos favorables se limitaron a PSE de Irun y Hondarribia y EAJ-PNV de Hondarribia. El PNV de Irun se abstuvo.

Desde hace mucho, los jeltzales, que gobiernan Hondarribia, y los socialistas, que hacen lo propio en Irun, han compartido la gestión de la Mancomunidad y los concejales de cada formación en el otro municipio, formaran parte del Gobierno o estuvieran en la oposición, daban sustento a la acción ejecutiva de Servicios de Txingudi. Ayer, el representante del grupo jeltzale irundarra, Xabier Iridoy, se abstuvo y, por primera vez, las tasas salieron adelante por mayoría simple y no absoluta. «Es la primera vez que pasa (que el PNV de Irun no apoye la propuesta de la dirección) y sí que me sorprende», dijo Santano. Sagarzazu, por su parte, aseguró haber mirado «lo que votaban los grupos de Hondarribia. No me meto en casa del vecino», aunque dado que se trata de un compañero de partido sí adelantó que preguntará «los motivos. Eso sí querría saberlo y me gustaría que volviéramos a la situación anterior».

Efectivamente, Iridoy no justificó su postura en la Asamblea, pero no tuvo problema en responder después. «Queremos hacer una oposición constructiva buscando siempre lo mejor para los ciudadanos de Irun. El día 25 en el Ayuntamiento de Irun votaremos las tasas e impuestos municipales y no queremos que una votación en Servicios de Txingudi condicione nuestra posición ese día o en votaciones que lleguen en el futuro. Queremos tener las manos libres». Dejó claro que su grupo comparte «el modelo de gestión de residuos y de agua y la congelación para los que usan contenedor marrón. Nuestra abstención», señaló, «posibilitaba que se aprobaran las tasas».