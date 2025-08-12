El nuevo programa cultural Ekicc nace al abrigo de la inminente apertura de la ampliación del CBA

M.A.I. IRUN. Martes, 12 de agosto 2025, 20:11 Comenta Compartir

El servicio de Cultura del Ayuntamiento ha lanzado hoy Ekicc, un nuevo programa de apoyo dirigido profesionales y pequeñas empresas de las industrias culturales y creativas (ICC), que nace con el objetivo impulsar proyectos culturales locales. La denominación se ha decidido utilizando la raíz Ekin ('ponerse a ello' en euskera) y el acrónimo ICC que se usa para referirse de manera comprimida a la industria cultural y creativa.

El momento de su nacimiento, cuando falta apenas un mes para la apertura del Centro de Cultura y Creatividad CBA (la segunda fase del espacio cultural bajo la plaza de San Juan), no es casual. El programa se desarrollará allí con el objetivo de facilitar a los participantes «competencias clave en gestión, innovación, comunicación, digitalización y financiación para que puedan sacar adelante con éxito sus proyectos».

Serán cinco sesiones que tendrán lugar entre septiembre y noviembre de este año. El programa arrancará con una primera sesión informativa el 23 de septiembre y la segunda, que girará en torno a los modelos de negocio, se celebrará el 14 de octubre. La tercera sesión pondrá el foco en la comunicación y se realizará el 30 de octubre. La cuarta, dedicada a la digitalización y a la inteligencia artificial tiene su fecha reservada el 28 de octubre. La quinta girará en torno a la financiación y se llevará a cabo el 4 de noviembre. El programa concluirá con una jornada de clausura fijada para el 11 de noviembre.

Juan Pastor Bustamante (creatividad e innovación), Nerea Kortabitarte (comunicación cultural), Oihane Pardo (digitalización e Inteligencia Artificial) y Miriam Miranda (financiación cultural) son algunos de los profesionales que dirigirán las sesiones.

Inscripciones desde hoy

Las personas interesadas en participar en el programa podrán realizar su inscripción de manera gratuita a partir hoy mismo utilizando para ello los servicios de la sede electrónica de la web municipal. El periodo de inscripción se mantendrá abierto hasta agotar las plazas.

Desde el Gobierno municipal enmarcan esta nueva iniciativa «junto a otros muchos programas ya existentes» dentro del objetivo general de «consolidar el ecosistema creativo de Irun, reforzar la identidad del CBA como espacio de referencia para la formación de la cultura e impulsar los proyectos culturales locales a través de diferentes programas de formación, mentoría y apoyo».