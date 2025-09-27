Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«No es nuevo, es otro paso hacia acabar quitando las CEPAs»

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:20

Por parte del alumnado identifican todo lo ocurrido en una línea del Gobierno Vasco que va hacia el recorte de la prestación de servicios y que «parece que quiere acabar con las CEPAs aunque de momento está en una postura de que no haya allí ni pensionistas ni vagos ni maleantes».

Recuerdan representantes del alumnado que «en 2019 hubo un conflicto bastante fuerte porque anunciaron una serie de cambios para el curso siguiente. Alumnos de CEPAs de toda Euskadi nos reunimos en Eibar, vimos que éramos muchos y nos organizamos. Nos manifestamos en Lakua y creamos un grupo de trabajo. Aquella vez el Gobierno Vasco decidió echarse para atrás y dejar las cosas como estaban. Esta vez, han tomado las decisiones en julio y se han dado a conocer en agosto para que no hubiera margen de reacción».

